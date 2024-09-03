巴黎帕運／別錯過！桌球田曉雯、程銘志晚間拚金牌戰時間一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣桌球好手程銘志擊退中國選手晉4強，巴黎帕運桌球男單保底銅牌。（圖／體育署提供）

台灣桌球好手田曉雯、程銘志，今（3）日在上屆東京帕運在桌球女單TT10級摘下銅牌的田曉雯，這次巴黎帕運先與好友林姿妤搭檔摘下女雙WD20級銀牌，接著立刻應戰女單TT10級項目，隨著16強戰力退奈及利亞女將Faith Obazuaye，田曉雯順利晉級8強，加上巴黎帕運桌球並未舉行銅牌戰，等於只要取得4強門票即進帳獎牌。今天在桌球女單TT10級4強戰，田曉雯挑戰今年澳洲巴黎奧運國手塔柏爾Melissa Tapper，前2局屢屢化解對手局點，以13：11、15：13取得聽牌優勢，然而她在第3局改變戰術，導致沒能充分發揮優勢，遭到對手連趕2局追平，所幸決勝第5局她即時調整，再以11：8搶下勝利，同時確定將獲本屆帕運第2面獎牌。田曉雯表示，這場比賽攸關是否有獎牌，因此壓力有點大，在順利獲勝的那一刻，她難掩激動情緒落淚，「終於贏下來非常激動，也很開心跟上一屆持平，希望明天比賽比今天更好，會盡我最大能力走到更前面。」。程銘志則在男單TT5級的8強戰亮相，面對中國好手曹寧寧，近況不錯的他輕鬆以11：6、6：11、11：7、11：7獲勝，比較可惜的是，另名桌球女將林姿妤在女單TT10級8強戰不敵澳洲選手楊倩，她賽後自評，整體實力、心態都比東京帕運有明顯成長，並期望用自身例子鼓勵所有人，「每個人一定都會遇到大大小小的挫折跟困難，比較困難就是多往正面思考，相信其實我們都很強大。」。