外資、投信多空激戰！三大法人賣7.9億　台股虎頭蛇尾、收最低點

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台北股市今（3）日再度虎頭蛇尾，終場收在最低點22092.21點，下跌142.89點或0.64%，日K連2黑，回測月線，成交量為2897.13億元，創下1月31日以來、超過7個月以來新低量；三大法人合計賣超7.91億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連9賣」賣超60.06億元；投信「連12買」，今日買超60.17億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超8.02億元，合計三大法人賣超7.91億元。美國股市昨日適逢勞動節休市一日。而台北股市今日再度虎頭蛇尾，開盤上漲5.01點、以22240.11點開出，隨後最高一度來到22303.5點、上漲68.4點，不過在美股盤前期指走弱的拖累下，再加上權值股不敵賣壓，台股盤中跳水翻黑，尾盤賣壓擴大，終場收在最低點22092.21點，下跌142.89點或0.64%，日K連2黑，回測月線，成交量為2897.13億元，創下1月31日以來、超過7個月以來新低量。中小型股也同步虎頭蛇尾，櫃買指數也同步收在最低點270.86點，下跌1.7點或0.62%，日K連2黑，失守5日線，成交量為1124.19億元。今日電子成交比重跟昨日比起來稍為提高一點，來到63.7%。權值股則是跌多漲少，台積電以平盤價948元開出，最高一度來到952元、上漲4元，不過盤中賣壓湧現，跳水翻黑，終場收在相對低點940元，下跌8元或0.84%，拖累大盤指數就有64點；不過鴻海卻逆勢走高，今日全天都在盤上震盪，最高一度來到187元，終場上漲2元或1.09%，收在185元，貢獻大盤指數就有9點；聯發科也同步走低，終場下跌5元或0.41%，收在1220元，壓抑大盤指數就有2點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、長榮航、鴻海、均豪；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、台光電、均豪、奇鋐。