民眾黨爭議全民焦慮？盧秀燕短影音促銷公益月餅　卻遭網友開酸

中秋將屆，台中市長盧秀燕拍短影音，在臉書促銷今年的公益月餅，只見她繞口令般飆速唸完所有品項，最後挑了個夢幻藍，入口前被提醒是「像月餅的香皂」，才換吃蛋黃酥，還不忘提醒大家「快打電話訂起來」！或許受到最近柯文哲爭議事件影響，不理性留言的網友變多，以政治話題開酸，甚至發表仇恨言論。
今天是農曆8月1日，盧秀燕今（3）日在臉書推出短影音，呼籲民眾採購台中市的公益月餅，只見她繞口令般，完全無換氣唸出「今年有蛋黃酥鳳凰酥綠豆椪小月餅鳳凰酥檸檬酥廣式月餅桂圓核桃酥，也有像香皂的月餅、也有像月餅的香皂，任君挑選」，接著拿起一個顏色夢幻藍的月餅，貌似要吃下肚，小編急提醒「那是香皂啦！」才換另一顆蛋黃酥，笑說「這個才對啦！中秋有愛，快打電話訂起來」，開心享受美食。
不過網友回應與平常的正能量不同，或許受到近來民眾黨風波的影響，政治話題或傷害人的不理性言論變多，甚至拿長相批評她當市長忙著吃吃喝喝。不久，部分仇柯言論消失。
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不過網友回應與平常的正能量不同，或許受到近來民眾黨風波的影響，政治話題或傷害人的不理性言論變多，甚至拿長相批評她當市長忙著吃吃喝喝。不久，部分仇柯言論消失。
台中市社會局表示，盧秀燕去年中秋拍攝月餅帶貨影片，民眾詢問度非常高，因此今年再次當起代言人，拍攝帶貨影片續集，為身障團體的中秋業績再推一把。產品資訊及訂購方式可查詢社會局網站、社會局臉書粉絲專頁「社會有愛 溫暖台中」，也可查詢衛生福利部社會及家庭署優先採購網路商城 訂購，或撥打0800-815-179服務專線，亦可加入Line@客服（搜尋官方帳號@551elhck），由專人提供服務。