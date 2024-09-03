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不滿女友與前夫舊情復燃！宜蘭男暴怒砍殺情敵　遭依殺人未遂送辦

記者陳苾暐/綜合報導

▲蔡男疑因不滿陳女與前方舊情復燃，遂持刀砍殺情敵，警方訊後已依殺人未遂移送宜蘭地檢署偵辦。（圖／Nownews資料庫)
▲蔡男疑因不滿陳女與前方舊情復燃，遂持刀砍殺情敵，警方訊後已依殺人未遂移送宜蘭地檢署偵辦。（圖／Nownews資料庫)
宜蘭一名陳姓女子離婚後與蔡姓男子（48歲）展開新戀情，不料最近陳女疑因與蘇姓前夫舊情復燃引發蔡男不滿，前（1）日竟持揮砍蘇男，導致其腹部受有約5公分傷口，所幸送醫救治後無生命危險。

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據了解，蔡男因不滿陳姓女友和其前夫重修舊好，遂於本月1日晚間持刀跑到陳女家門口埋伏，待陳女及其蘇姓前夫現身後，立刻上前理論，不料過程中雙方卻爆發激烈口角，蔡男也因此掏刀刺傷蘇男腹部。

附近鄰居聽聞巨響，第一時間報案求救，並上前幫忙壓制蔡男，警方訊後已依殺人未遂罪將蔡男移送法辦，至於受傷的蘇男送往醫院救治後已無大礙，詳細情形還有待進一步釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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