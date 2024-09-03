不滿女友與前夫舊情復燃！宜蘭男暴怒砍殺情敵　遭依殺人未遂送辦

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宜蘭一名陳姓女子離婚後與蔡姓男子（48歲）展開新戀情，不料最近陳女疑因與蘇姓前夫舊情復燃引發蔡男不滿，前（1）日竟持揮砍蘇男，導致其腹部受有約5公分傷口，所幸送醫救治後無生命危險。據了解，蔡男因不滿陳姓女友和其前夫重修舊好，遂於本月1日晚間持刀跑到陳女家門口埋伏，待陳女及其蘇姓前夫現身後，立刻上前理論，不料過程中雙方卻爆發激烈口角，蔡男也因此掏刀刺傷蘇男腹部。附近鄰居聽聞巨響，第一時間報案求救，並上前幫忙壓制蔡男，警方訊後已依殺人未遂罪將蔡男移送法辦，至於受傷的蘇男送往醫院救治後已無大礙，詳細情形還有待進一步釐清。