安芝儇穿緊身泳衣衝浪！超辣S曲線藏不住　粉絲轟動：教科書等級

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▲安芝儇先是穿著比基尼登場，在選定衝浪板後，她穿上長袖連身衝浪衣開始下水學習。（圖／安芝儇YouTube）

▲安芝儇憑藉亮麗美貌和完美身材擄獲大批粉絲的心，有「最強外掛」之稱。（圖／安芝儇IG）

▲安芝儇日前透露自己已搬到高雄，期盼未來能更深度體驗台灣文化。（圖／安芝儇IG）

台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇擁有「最強外掛」的美稱，甜美臉蛋和火辣身材，每次出場都是全場焦點。日前安芝儇在個人YouTube頻道中上傳了新影片，內容為她在韓國江原道襄陽海水浴場學習衝浪的過程，影片中安芝儇換上緊身衝浪衣，完美身材比例展露無遺，令粉絲看了直呼：「教科書等級！」安芝儇上個月30日在個人YouTube頻道中分享自己學習衝浪的影片，一開始她先觀看介紹影片，認真地聽教練講解注意事項，隨後在教練的建議下換上貼身長袖衝浪衣，開始下水練習。剛下水時安芝儇有些緊張，但在教練的耐心指導下，她也逐漸掌握技巧，能將動作做得很流暢，最後成功完成站在板上的動作。過程中安芝儇不時偷撩教練，綜藝效果十足，2人一搭一唱的有趣互動也意外引發話題。值得注意的是，儘管安芝儇全身包緊緊，卻絲毫掩蓋不住她散發出的女神光采，貼身的衝浪衣完美地凸顯出她的曼妙曲線，好身材一覽無遺。影片發布後瞬間引來大批粉絲朝聖，留言區充滿了對安芝儇外貌及身材的讚美：「小安的身材比例根本教科書等級」、「又被她的美暈了」、「小安大放福利，眼睛真是享受！」影片總觀看次數目前累積高達16萬次，可見安芝儇的高人氣。