新學期開學收心操　高市毒防局邀紙風車校園防毒

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▲毒防局長林瑩蓉表示，特別感謝兆豐銀行文教基金會的大力支持贊助毒防局與紙風車合作進行青少年反毒戲劇校園巡演。（圖／高市府毒防局提供）

▲紙風車戲劇透過輕鬆詼諧互動趣味及校園故事的同理心共鳴，提醒同學了解毒品危害及拒絕毒品的重要。（圖／高市府毒防局提供）

高雄市政府毒品防制局為強化青少年及校園的防毒宣導，特別選在新學期的開始，邀請紙風車青少年反毒戲劇列車進行校園巡演，讓學童有個歡樂的開學收心操並學習防毒知能，於9月2日、3日分別在岡山國中、國昌國中、東光國小演出《拯救浮士德》、《你平安我快樂》，逾2000位學童參與，獲得熱烈迴響。毒防局長林瑩蓉致詞表示，特別感謝兆豐銀行文教基金會的大力支持贊助毒防局與紙風車合作進行青少年反毒戲劇校園巡演，展現大企業帶動正向社會力量的良好典範，已完成高雄市11所國中、3所國小的校園巡演及岡山區、橋頭區的大型戶外反毒戲劇演出，透過輕鬆詼諧互動趣味及校園故事的同理心共鳴，提醒同學了解毒品危害及拒絕毒品的重要，建立正確防毒觀念與求助方法。兆豐銀行南區營運中心營運長鍾慶鳳致詞表示，兆豐建立企業的社會公益責任，與紙風車長年合作推動校園反毒戲劇，也與高市毒防局攜手反毒，希望從青少年教育扎根，抵抗毒品誘惑，勇敢向毒品說不。紙風車戲劇模擬青少年可能遭遇到毒品危害的情境，如何拒絕毒品咖啡包、毒零食，如何拒絕利誘威脅協助運送毒品，教導判斷危險情境、違法性及如何求助，提升防毒與自我保護意識。