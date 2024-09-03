買不到全台首次Red Bull F1賽車票！928來台中這裡　一樣熱血沸騰

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▲去年世界棒球經典賽，擠不進場的球迷湧進中市府前廣場欣賞直播。（圖／台中市政府提供）

▲Red Bull Showrun Taichung 將於28日中午在市政路登場，台中市交通局今日提供交通運輸指南。（圖／台中市政府提供）

Red Bull Showrun Taichung 將於28日在台中市政路登場，此為台灣首次封街舉辦F1賽車展演，更是亞洲今年僅有的一場，網路黃牛票已飆7倍！鑑於很多賽車迷買不到票無法入場，台中市政府將比照去年的2023世界棒球經典賽，在市府廣場前以1300吋大螢幕進行直播，預計可容納1萬人。擠不進賽車區沒關係！可轉往800公尺外的市府廣場與其他賽車迷同歡，享受美食之餘還能走逛周邊商品。被視為賽車界盛事的Red Bull Showrun Taichung， 將由現役賽車手角田裕毅（YUKI TSUNODA）來台駕駛「2012世界冠軍賽車RB8」，於台中市政路進行封街展演；另外，世界第一日本孤輪王安倍優、九天民俗技藝團、世界知名特技車手Aras Gibieža等也會帶來精彩表演，壓軸由活動大使頑童MJ116登場，演出為活動量身打造的主題曲《Champagne Shower》。3萬張站票已秒殺賣光，車迷大喊可惜，市府將比照去年3月的2023世界棒球經典賽（WBC），在市府前廣場以1300吋大螢幕進行現場直播，同步展出RB19冠軍賽車與眾多美味餐飲小吃，為Red Bull Showrun Taichung增添美味氣息。現場將展售 Red Bull Showrun 專屬周邊商品，賽車迷可穿著限定賽車潮服，一邊享受美食、一邊觀賞刺激的世界一級賽車飆速展演。市府廣場前直播將於中午12點與現場同步進行，週邊則自25日起分階段封路。為免大量人車湧進市政路週邊，導致西屯、南屯區交通癱瘓，市府交通局今（3）日公布疏運措施，開車族可到水湳停車場坐接駁車，10點起只要坐滿就發車、2點之後由會場發車；搭乘捷運者可坐到水安宮站或市府站，走5分鐘即可抵達會場。市府另推出24小時、48小時的交通套票，綁定手機可無限次搭乘中市捷運與公車，暢遊台中。