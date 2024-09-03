全球首例！國泰航A350引擎零部件故障　明再取消10對來回航班

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國泰航空昨（2）日飛往蘇黎世的CX383航班折返香港，經檢查該A350航機後，發現引擎零部件故障，這是全球首例A350航機引擎零部件故障，因此國泰航空旗下48架A350航機進行全面檢修，部分航機甚至需停飛數天維修，明（4）日再取消10對來回航班，預期所有受影響航班7日可恢復運作。國泰航空飛往蘇黎世的CX383航班發現引擎零部件故障，這也是全球首例A350航機引擎零部件故障，國泰航空立即通報飛機和引擎製造商，及相關監管機構。為安全起見，也即時檢查旗下所有48架A350航機，國泰航空表示，旗下A350 機隊的維修進度理想，工程團隊於24小時內徹底檢查了A350機隊全部可運作航機，發現當中15架需更換引擎零部件，已修復當中3架，將繼續維修其餘航機，預期所有受影響航機可於本周六（9月7日）恢復運作。國泰航空指出，今（3）日除早前宣布取消的航班外，再無額外航班須取消，已通知所有受影響顧客，並提供其他航班選擇，預計明天將額外取消10對來回航班，而所有長途航班不受影響。至於其餘至星期六的航班調動，會於明日下午2時前發布最新消息。國泰航空強調，2日一宗航班折返事件後，經檢查該A350航機，發現引擎零部件故障，國泰航空已立即通報飛機和引擎製造商，及相關監管機構。為安全起見，亦即時檢查旗下所有A350航機，國泰所有決定均以顧客及員工的安全為首要考慮，謹就事件帶來的不便向顧客衷心致歉，並感謝他們的體諒。