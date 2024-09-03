《于氏王后》李洙赫「變態靈魂大爆發」！恩愛完老婆把她刺死桌上

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《于氏王后》揭密韓國歷史唯一嫁二夫的王后故事。（圖／Hami Video）

▲《于氏王后》中，國王池昌旭和全鐘瑞（右）深愛彼此。（圖／Hami Video）

▲《于氏王后》李洙赫顛覆以往撕漫男螢幕形象，黑化登場。（圖／Hami Video）

韓劇《于氏王后》揭密韓國歷史唯一嫁二夫的王后，孤軍奮戰守護宮廷的故事。該劇打著19禁動作古裝劇名號，首播4大看點除了有全鐘瑞與高句麗王池昌旭的唯美床戲，還有宮女裸身含著薄荷冰塊「幫君王降溫」、鄭柔美的男女情慾戲，以及李洙赫與王妃（李承周 飾）恩愛後，將她刺死在桌上等過激戲碼，加上緊湊不拖沓的王后追擊戰，都成功引起觀眾注意。《于氏王后》是斥資300億韓元（約7.1億台幣）打造的古裝劇，講述一代君王高男武（池昌旭 飾）為收復失地浴血奮戰、凱旋歸國，沒想到在戰場上宛如不死身的他，卻敵不過宮鬥爭權、意外猝死，王后于熙（全鐘瑞 飾）為了鞏固王權及家族威望，聽從宰相乙巴素（金武烈 飾）的建議，決定舉行韓國歷史上真實存在的「娶嫂婚」，想趕在國喪消息發布前，與王子完婚，王后的姊姊于順（鄭柔美 飾）、高句麗三王子高發岐（李洙赫 飾）全都對王位虎視眈眈，權利之戰一觸即發。池昌旭演出英勇善戰的高句麗君王「高男武」，首集中，3位幾近全裸的侍女幫他「療傷」，被全鐘瑞飾演的妻子「于熙」撞見，看似夫妻關係名存實亡，但卻隱藏他深情一面。原來妻子因無法生子，遭眾臣提議廢位，池昌旭聽了震怒斥責：「不准再提此事，給我退下！」並揭露他在繼位前與妻子鶼鰈情深，雖然2人是被安排聯姻，卻因為興趣與想法接近、彼此欣賞。然而，飾演全鐘瑞親姊的鄭柔美，卻覬覦著王后位置，被宮中「神女」（吳荷妮 飾）蠱惑，在君王酒杯裡下迷藥，她也吃下迷藥與神女「女女床上交疊」，幻想正與君王激烈纏綿，時長接近2分鐘的激情戲碼，可說是鄭柔美從影20年來最大突破。李洙赫更是顛覆以往撕漫男螢幕形象，殘忍屠殺百姓，相當瘋狂。他先前在記者會上透露，原本導演屬意他演別的角色，最後在他以「能駕馭性感反派」的說服下，拿下心儀的三王子「高發岐」一角，而非導演提案的高發岐手下「白虎族首領-雷音」，並以落腮鬍、長髮的頹廢造型，黑化登場。他不但相當殘暴，一言不合就舉刀，為了奪下王后取得王權，在與王妃恩愛之際，無預警拿刀刺死，噬血程度令王后卻步。其中飾演大王子「高孛義」的宋再臨，劇中是池昌旭的哥哥，因生性乖戾遭父親廢黜太子位而無緣登基，他帶頭叛亂，慘遭高男武削鼻，高孛義若得知君王駕崩，將再度掀起腥風血雨。類 型：古裝、動作編 劇：李炳學導 演：鄭世教主 演：全鐘瑞（飾演：于 熙）、金武烈（飾演：乙巴素）池昌旭（飾演：高男武）、李洙赫（飾演：高發岐）鄭柔美（飾演：于 順）、朴智煥（飾演：武 骨）集 數：16播 出：2024年8月29日—2024年9月12日收 看：Hami Video（每週五、六上架更新）