聯發科蔡力行：台灣半導體供應鏈完備　預告天璣9400下月亮相

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聯發科執行長蔡力行於今（3）日出席SEMICON Taiwan 2024半導體展的imec 科技論壇活動，一開頭就丟出震撼彈，預告下個月將亮相自家手機旗艦晶片天璣9400。聯發科執行長蔡力行今日出席imce科技論壇，適逢imec成立40周年，迎來半導體技術大躍進，蔡力行指出，台灣不僅有半導體生態系，還有系統端生態系，上下游應該更緊密合作。蔡力行表示，聯發科多元擴展運算晶片領域，除智慧型手機外，AI晶片、車用同步積極布局。不諱言AI世代挑戰兼具，聯發科與生態系夥伴緊密合作，其中包含台積電、OEM業者，往GAI運算領域持續努力。蔡力行強調，聯發科需要更多生態系夥伴，看好AI可導入各應用，提高生產力與價值，且進入3奈米、2奈米後，電晶體數量將達2000億個，看好不只是製造越趨複雜，測試也還有系統級測試等。蔡力行不忘大讚台灣半導體供應鏈完備，台積電、日月光、各類型OEM/ODM大廠，提供聯發科成長絕佳的機會。AI時代將是好機會，對IP、Fabless、晶圓代工等業者，期許台廠能把握，他強調，聯發科準備好了，但還需要更多生態系統的協助。聯發科今日股價隨著大盤一同走弱，開在平盤價位1225元，隨後賣壓襲擊，最低一度來到1200元，終場下跌5元或0.41%，收在1220元，市值來到新台幣1.95兆元，本益比為19.16倍。