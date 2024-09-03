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京華城案柯文哲無保請回！檢察官訊問在押被告　預計今提抗告

記者陳苾暐/綜合報導

▲柯文哲因京華城弊案遭檢方聲押，日前法院裁定無保請回。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.02）
▲柯文哲因京華城弊案遭檢方聲押，日前法院裁定無保請回。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，上月 30日台北地檢署除約談柯文哲夫婦外，也約談台北市前副市長彭振聲，並在複訊後聲押禁見，昨（2）日凌晨法院結果出爐，裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，對此，檢方則表示將在今（3）日提抗告，稍早檢察官正前往台北看守所訊問涉案在押的北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人。

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據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。

由於彭振聲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，稍早北檢檢察官已前往台北看守所訊問應曉薇、沈慶京等人，預計將在今天下班前提出抗告。

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