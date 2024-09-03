賴清德稱為何不拿回俄羅斯領土掀討論　國安人士：打到中國痛點

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針對中國威權主義擴張一事，總統賴清德日前接受《雅琴看世界》專訪時直言，中國想併吞台灣並非為了「領土完整」，而是為了「改變以規則為基礎的世界秩序」，否則「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地」，該對話引起國際媒體關注。對此，國安人士今（3）日分析，該對話不只打到中國痛點，而是點破台海問題是中國拿來成就威權主義的藉口，深受國際社會認同。賴清德的言論，引起路透社、德國「時代週報」（Die Zeit）、英國「衛報」、美國「新聞週刊」（Newsweek）等外媒報導，ABC中文網也在X平台上發文轉貼；事實上，不只外媒關注，社群平台上也有諸多討論，包括多個長期評論、關注中國與區域政治議題的自媒體，如東歐視角、王局志安、李老師不是你老師、Inty熱點新聞、Ignatius Lee等，皆分享轉貼賴清德這段談話。其中Inty熱點新聞以「台灣國總統讓中國啞口無言」為題發文、新二七部隊軍事雜談表示「這是本站看到賴清德最直接的破壞性提問，中國應該不會回應」、東歐視角則指出「賴清德講話在俄語圈也掀起熱烈討論」。此外，日前來台上節目發言諷刺身障者惹議，並被起底是中國特務的《央視》前調查記者王志安也發文表示，「很多人為賴清德點讚，說一針見血」，但他認為「賴清德的發言缺乏國際法和條約有效性的意識」。對於賴清德言論，國安人士分析，中國在東海、南海擴軍行為不斷，日前才與俄羅斯進行聯合軍演，近日甚至發生中國軍機侵犯日本領空，單邊挑釁行為已經嚴重影響區域和平穩定，因此，賴清德這段談話引來高度討論，不單只因打到中國痛點，而是其點破台海問題是中國拿來成就威權主義的藉口，深受國際社會認同。