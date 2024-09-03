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賈永婕接101董座！曝未來經營策略　擔當美麗時尚與團隊各司其職

記者鄭妤安／台北報導

▲台灣知名地標台北101新任董座賈永婕於今（3）日正式上任，並於下午舉行首場記者會。（圖／記者陳明安）
▲台灣知名地標台北101新任董座賈永婕於今（3）日正式上任，並於下午舉行首場記者會。（圖／記者陳明安）
台灣知名地標台北101新任董座賈永婕於今（3）日正式上任，並於下午舉行首場記者會，與101總經理朱麗文一同出席。賈永婕致詞時表示，過去一年，101成績亮眼，歸功於背後強大的團隊，朱麗文行事專業精準，未來她將擔當「美麗時尚」的角色，與總經理搭檔各司其職。

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賈永婕今日上任台北101新任董座，他表示，今天開了兩場董事會，新生正式報到，拜碼頭是很重要的一件事，去年的成績非常卓越、亮眼，這一切都得歸功於非常強大的團隊，今天的第1份工作就是與續任的總經理朱麗文一起上台，未來兩人搭檔各司其職，朱麗文專業精準，「那我就是負責美麗時尚」，看好之間的結合會讓台北101展現出最強的活力、戰鬥力、多元創新。

賈永婕於致詞時，不忘幫101打廣告，提醒消費者101週年慶開跑，國際精品會有15%的回饋，自己背後強大的貴婦啦啦隊們都已蓄勢待發。

最後，賈永婕提到，今天不只是她上任第一天，還是93軍人節，台北101藉由8月31日以及今日9月3日兩晚間點燈打字，表達對國軍的敬意與感謝，「天上的軍人老爸也會很開心！」

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