台中男童被控虐狗！家長今放棄飼養權　網憂：別又弄另一隻來養

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台中市一名10歲男童，日前在馬路旁將一隻幼小紅貴賓狗懸吊半空中，並多次拋甩，引起網友公憤。家長今天在台中市動保處見證下，簽名放棄狗的飼養權，狗狗將由動保處依正常程序評估絕育、植入晶片，之後上網公告開放認養。網友得知後，希望這家人真的終止養寵物，而非出讓後再去弄一隻來養。上週有民眾在臉書社團《虐待動物惡人整理》PO出虐狗畫面，寫下「求台中東區好心人幫忙，小朋友虐狗」。影片中一隻紅貴賓狗，被男童單手握住嘴鼻舉起，又用項圈牽繩吊起重甩，最後單手托起狗狗胸部、高舉恐嚇辱罵，紅貴賓嚇得不敢抵抗，最後人狗一起消失在畫面中。許多網友看不下去，揚言要出征小男孩，上千網友留言要求台中多位民代積極處理。警方和動保處找到當事人和狗，一家人到派出所時男童一臉驚嚇，不知自己做錯什麼事，父母和他都堅稱沒虐狗且很愛狗，更不解為什麼只是拉狗的動作，就被解讀為虐狗，還被冠上莫須有罪名。動保處今（3）日訪談男童父母，台中市動保處長林儒良表示，男童父母透露這隻紅貴賓犬5個月大，已經養了2個月，因工作忙沒時間好好照顧，今天簽名放棄，交由動保處後續處理和開放認養。由於立委羅廷瑋昨天已在臉書預告，男童父母今天可能放棄飼養權，許多網友 鬆了一口氣，還有人主張，若男童和父母至今不知錯在哪裡，主管機關應該規定，他們家從此以後都不能再養任何寵物！