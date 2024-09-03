永和墜樓男是北檢熱倒小草　民眾黨表哀痛、嚴厲譴責網路霸凌

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▲聲援柯文哲活動發起人李逸明的聲明稿。（圖／翻攝網路）

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民眾黨主席柯文哲上周五遭檢廉搜索帶回，支持者聚集北檢門口陳抗。而在活動中傳出搶奪網紅「四叉貓」劉宇自拍棒、熱倒癲癇發作送醫的黃姓男子，昨晚驚傳在永和一棟大樓墜樓身亡。民眾黨今（3）日證實已故黃男是積極黨員，聽聞憾事「表達哀痛」，並嚴厲譴責網路霸凌。「831聲援柯文哲活動」主辦人李逸明發出聲明指，新北永和墜樓男子，經過查證，確認身分為台灣民眾黨黨主席柯文哲的長期支持者，也有參加週末北檢門口聲援行動，且曾與網紅發生衝突，並一度倒地癲癇發作送醫。李逸明表示，黃男發病情形在網路遭特定政治傾向粉專影片留言霸凌。李說「目前並未得知今日憾事與霸凌之關聯，請勿過多聯想」，但也提醒，「身為自由、民主的臺灣人，沒有任何一個人應遭受此等對待」、「不應使用肢體暴力，網路留言更應謹言」。民眾黨發言人戴于文今天也證實，已故黃男確實是民眾黨黨員，且積極參與民眾黨事務，對社會議題表達深切的關懷。台灣民眾黨對發生憾事表達哀痛，並將協助家屬完成後續事宜。民眾黨表示，該黨員在參與公民行動時遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，民眾黨予以嚴厲譴責，「對於網路霸凌，我們絕不姑息」。同時也呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣並肩努力。