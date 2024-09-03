手機隔牆有耳！臉書合作夥伴自曝用麥克風偷聽對話　再轉賣廣告商

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現代智慧手機似乎能夠「偷聽」使用者對話，使用者一提到某東西馬上就會看到其相關廣告，精準程度讓許多民眾心有戚戚焉。外媒近日踢爆一間美國媒體集團，他們在向潛在合作夥伴進行募資簡報時，稱能夠透過手機麥克風，收集與分析用戶的語音數據，以讓廣告商更精準投放廣告，並稱包括臉書、Google、亞馬遜（Amazon）等大公司都是其客戶，引發爭議。綜合外媒報導，獨立新聞媒體「404 Media」日前踢爆考克斯媒體集團（CMG）在一份外流的簡報中，介紹自家的「主觀傾聽（Active-Listening）」軟體能夠透過AI技術，從使用者手機或筆電等設備的麥克風傾聽使用者對話，藉此收集和分析「實時意向數據（real-time intent data）」，以讓廣告商能夠精準鎖定目標客群。考克斯媒體集團還在簡報中稱臉書、Google、亞馬遜等大企業都是自己的合作夥伴，不過Google表示已經將考克斯從合作夥伴名單上移除，亞馬遜則否認曾與CMG有過合作關係，只有臉書母公司Meta承認CMG確實是合作夥伴之一，但Meta也強調正在審核CMG的行為是否違反了服務條款。事實上，「404 Media」已經不是第一次指出考克斯的「Active-Listening」涉及非法竊聽使用者，考克斯去年11月還曾經發文澄清，表示透過手機麥克風「傾聽」使用者是合法的，因為當使用者下載App時均已經對落落長的使用者條款勾選「我已閱讀並同意」，而條款中通常都會列入Active-Listening相關內容，因此不存在非法竊聽的問題，不過該篇文章如今已經被考克斯刪除。考克斯並未說明「Active-Listening」運作的細節，不清楚在什麼條件或情境下軟體會開始監聽使用者對話。考克斯也並未回應媒體對此事的置評請求。