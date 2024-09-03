曾赴北檢聲援！永和小草驚傳墜樓身亡　四叉貓：我也是受害者阿

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，日前檢方複訊後向法院聲押禁見，消息曝光後，立刻有大量支持者跑到北檢聲援柯文哲，網紅四叉貓獲悉也前往北檢外直播，但過程中卻與一名黃姓男子發生衝突，沒想到昨（2）日竟傳出黃男墜樓身亡消息，對此，四叉貓則發文表示「唉......我也是受害者阿，總之Ｒ.Ｉ.Ｐ.」。據了解，一處位於新北市永和區的商業大樓，昨天晚間傳出墜樓案件，警方趕抵後發現一名黃姓男子從大樓墜落，撞上路邊變電箱導致頭顱重創當場身亡；事後有消息指出黃男是民眾黨支持者，本月1日到北檢聲援柯文哲時，曾經與網紅四叉貓發生衝突，並遭四叉貓提告。民眾黨稍早發布聲明稿表示，黃姓男子長期支持黨主席柯文哲，日前參加活動時曾與網紅發生衝突，並一度倒地癲癇發作送醫，其發病情形在網路遭特定政治傾向粉專影片留言霸凌，目前尚未得知今日憾事與霸凌之關聯，請勿過多聯想，但也提醒「身為自由、民主的臺灣人，沒有任何一個人應遭受此等對待」、「不應使用肢體暴力，網路留言更應謹言」。對此，四叉貓則在臉書無奈表示「唉......我也是受害者阿，總之Ｒ.Ｉ.Ｐ.」。