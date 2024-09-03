摩羯颱風閃過台灣！「麗琵、貝碧佳」恐接力生成　下週天氣很危險

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▲台灣所在的西北太平洋處於大低壓帶，有許多低壓系統排排站發展，颱風生成機率也就較高。（圖／翻攝JTWC）

▲9月12日至9月24日，台灣有「降雨偏多」的訊號，很可能是因為颱風影響導致。（圖／賈新興YouTube）

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）今（3）日將在南海往西移動，週末有機會侵襲中國海南島，對台灣的影響有限，不過氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，，從9月12日至9月24日，台灣都有「降雨偏多」的訊號，民眾請特別留意。賈新興表示，，未來10天西北太平洋熱帶系統的發展活躍，在摩羯颱風通過南海往中國移動後，需要特別關注菲律賓東方海面，以及琉球群島東南方的低壓活動情形。首先在琉球群島東南方，賈新興指出，週末兩天（9/7至9/8）在這區域可能會有熱帶性低氣壓出現，並生成麗琵颱風的趨勢，由於是較後期的資料，因此麗琵颱風生成猴的路徑目前還不明朗，有可能在下週前半段，賈新興說明，在下週三、下週四（9/11、9/12），，路徑預估往西北移動，也有可能對台灣造成影響，但後期資料不確定性大，仍要持續觀察。賈新興提醒，從短期氣候趨勢預測顯示，之後呈現降雨轉偏乾的趨勢，10月起，宜蘭需留意有「持續性異常降雨」發生的機率，並持續至10月中。明日至週五（9/4至9/6），恆春半島及南台東有局部雨，明天午後，台中以南山區、花東及台南以南有局部短暫陣雨；週四（9/5）午後，南投以南及花東有局部短暫陣雨，週五午後，苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。