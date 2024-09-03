iPhone 16最好10月底買！「2理由」果粉招了　便宜爽換機：太聰明

iPhone 16倒數最後一週問世！蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點進行，許多人都非常期待iPhone 16系列新機，而根據過去的經驗，iPhone新機會在發表隔週禮拜五進行發售，也就是大約9月下旬就能夠拿到。然而，就有網友討論「購買iPhone最佳時機」，表示在10月底或者11月初購買是最佳情況，其原因包含「保固折舊」以及「災情測試」，引起廣大迴響。
有網友在PTT貼文指出「在這裡跟大家分享買iPhone最佳時機的秘訣，就是在10月底或者11月初購買，第一個原因當然就是要先觀察災情，尤其像iPhone 16這代預估有很多更新的功能，一定要先看災情問題嚴不嚴重，防止像iPhone 12那樣悲劇。」
第二個就是「如果是10月底到11月初購買的話，明年又要換新機的時候，保固因為時間比較近，手機如果保持良好，二手價不管是賣給別人還是拿去舊換新收購，折舊一定會有比較好的價格！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「也太聰明，以前根本沒有想過這件事情耶，每次iPhone都用到破破爛爛已經沒價格了哈哈」、「答對囉！我iPhone14 Pro也是用了一年之後賣20K，iPhone 15 Pro不到兩萬塊就換了，每年爽用新機」、「我現在也是去年10月中下買iPhone 15 Pro，機況超好，電池健康99％，預計可以賣個25K左右，每年貼一萬初就用新iPhone超讚」。
新iPhone的供需循環供應鏈！果粉年年換新機方法超狂
事實上，這招年年換新機的模式，早就是忠實果粉都知道的事情，《NOWnews》最近也上臉書「Marketplace」查看，已經開始有人在拋售iPhone 14、iPhone 15的系列機種，像是有人已經在賣保固期限到2024年10月底的iPhone 15 Pro 256GB，開價2萬4000元，而官網原價4萬400元，兩者就相差高達1萬6千4百元。
而該手機的外觀保持良好，電池健康率99％，對於預算有限，但又想使用iPhone Pro系列手機用戶來說，購買二手機不失為一個省錢的好辦法，且對於賣家來說，他也能利用舊機買賣來補貼新機購入，形成一個完美二手循環供應鏈，創造雙贏。
舊機不賣別人拿去哪回收？通訊行、二手專賣貨比三家不吃虧
隨著iPhone 16即將到來，不少人也開始苦惱自己的舊手機應該拿去哪裡回收，最簡單的方法就是直接在蘋果官方以舊機換新機折價，但按照《NOWnews》記者過去的經驗，蘋果官方的價格都會稍低一些，反而是一些通訊行、二手專賣店給出的價格比較甜，且是用現金回收。
記者去年時抽獎抽到SAMSUNG Galaxy Z Flip4，因為用不到到網路轉賣，當時原價30888元開價2萬還沒人要買，後來找了數十家通訊行以及二手專賣，已經是「全新、外包裝包膜都沒拆」的情況，有二手買賣店家開1萬2000元，有通訊行則是開到2萬元，價差真的超大，最後當然就賣給高價的通訊行囉。總之回收舊機不管是官方也好，經銷商也罷，甚至是通訊行或是二手專賣店，貨比三家絕對不會吃虧的！
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第二個就是「如果是10月底到11月初購買的話，明年又要換新機的時候，保固因為時間比較近，手機如果保持良好，二手價不管是賣給別人還是拿去舊換新收購，折舊一定會有比較好的價格！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「也太聰明，以前根本沒有想過這件事情耶，每次iPhone都用到破破爛爛已經沒價格了哈哈」、「答對囉！我iPhone14 Pro也是用了一年之後賣20K，iPhone 15 Pro不到兩萬塊就換了，每年爽用新機」、「我現在也是去年10月中下買iPhone 15 Pro，機況超好，電池健康99％，預計可以賣個25K左右，每年貼一萬初就用新iPhone超讚」。
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事實上，這招年年換新機的模式，早就是忠實果粉都知道的事情，《NOWnews》最近也上臉書「Marketplace」查看，已經開始有人在拋售iPhone 14、iPhone 15的系列機種，像是有人已經在賣保固期限到2024年10月底的iPhone 15 Pro 256GB，開價2萬4000元，而官網原價4萬400元，兩者就相差高達1萬6千4百元。
而該手機的外觀保持良好，電池健康率99％，對於預算有限，但又想使用iPhone Pro系列手機用戶來說，購買二手機不失為一個省錢的好辦法，且對於賣家來說，他也能利用舊機買賣來補貼新機購入，形成一個完美二手循環供應鏈，創造雙贏。
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隨著iPhone 16即將到來，不少人也開始苦惱自己的舊手機應該拿去哪裡回收，最簡單的方法就是直接在蘋果官方以舊機換新機折價，但按照《NOWnews》記者過去的經驗，蘋果官方的價格都會稍低一些，反而是一些通訊行、二手專賣店給出的價格比較甜，且是用現金回收。
記者去年時抽獎抽到SAMSUNG Galaxy Z Flip4，因為用不到到網路轉賣，當時原價30888元開價2萬還沒人要買，後來找了數十家通訊行以及二手專賣，已經是「全新、外包裝包膜都沒拆」的情況，有二手買賣店家開1萬2000元，有通訊行則是開到2萬元，價差真的超大，最後當然就賣給高價的通訊行囉。總之回收舊機不管是官方也好，經銷商也罷，甚至是通訊行或是二手專賣店，貨比三家絕對不會吃虧的！