iPhone 16最好10月底買！「2理由」果粉招了　便宜爽換機：太聰明

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▲iPhone不要第一時間買的原因第一點，就是因為iPhone第一波經常傳出災情，像是iPhone 12當年開賣時就非常慘。（圖/葉政勳攝）

▲iPhone如果在10月底、11月初時購買，在隔年新iPhone推出時仍然在保固期限內，折舊價格相對比過保高！（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

▲iPhone雖然每年都出新機，仍有果粉利用二手供需循環的方式，每年都能用便宜的價格換到新機。（圖/達志影像/美聯社）

▲通訊行經常會開價收購二手機以及販售二手機，價格多數都會比手機廠商官方還要高一些。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

iPhone 16倒數最後一週問世！蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點進行，許多人都非常期待iPhone 16系列新機，而根據過去的經驗，iPhone新機會在發表隔週禮拜五進行發售，也就是大約9月下旬就能夠拿到。然而，就有網友討論「購買iPhone最佳時機」，有網友在PTT貼文指出「在這裡跟大家分享買iPhone最佳時機的秘訣，就是在10月底或者11月初購買，第二個就是「如果是10月底到11月初購買的話，明年又要換新機的時候，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「我現在也是去年10月中下買iPhone 15 Pro，機況超好，電池健康99％，預計可以賣個25K左右，每年貼一萬初就用新iPhone超讚」。事實上，這招年年換新機的模式，早就是忠實果粉都知道的事情，《NOWnews》最近也上臉書「Marketplace」查看，已經開始有人在拋售iPhone 14、iPhone 15的系列機種，而該手機的外觀保持良好，電池健康率99％，隨著iPhone 16即將到來，不少人也開始苦惱自己的舊手機應該拿去哪裡回收，，當時原價30888元開價2萬還沒人要買，後來找了數十家通訊行以及二手專賣，總之回收舊機不管是官方也好，經銷商也罷，甚至是通訊行或是二手專賣店，貨比三家絕對不會吃虧的！