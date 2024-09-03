帶貨女王再發威　盧秀燕拍續推薦中秋買優採

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快跟著帶貨女王燕子市長，搭上中秋最後一波搶購列車。台中市長盧秀燕訪美前拍片分享出國必帶小物，引起網友熱烈討論影片中出現的口紅型號，觀看數破百萬；中秋節前，市長盧秀燕再度發揮帶貨功力，推薦13家身障團體中秋月餅和手工皂，歡迎大家揪團預購優採產品，一起給身障朋友更多鼓勵與肯定。社會局表示，盧市長一直以來以行動力挺身障服務，前幾年中央發放的3倍券、5倍券和普發6,000元，盧市長都用來購買身障朋友製作的產品，帶頭響應公益。去年中秋拍攝月餅帶貨影片，民眾詢問度非常高，所以今年盧市長再次當起代言人，拍攝帶貨影片續集，為身障團體的中秋業績再推一把。影片中，盧市長變出滿滿一桌應景的中秋月餅，有蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪、小月餅、鳳凰酥、檸檬酥、廣式月餅和桂圓核桃酥等；優採產品不但有可口的糕餅，還有美觀實用的手工皂，都是身心障礙朋友用心努力製作的成果，影片最後，盧市長也呼籲大家趕快打電話訂購。社會局說，優採產品經過主管機關審核通過，確實由身障機構、團體及庇護工場內的身障朋友參與製作。身障團體獲得收入，也能協助身心障礙朋友充分的學習與自我成長，支持優採產品及服務，就是肯定身障朋友，生活消費就能隨手作公益，將心意化為支持行動，中秋送禮首選優採。