陳曉「連孩子都不要」拒見陳妍希？大陸知名狗仔出面打臉揭真相

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▲中國知名狗仔劉大錘透露，目前現在夫妻間的相處模式就是輪班帶娃，似乎沒有「陳曉不要孩子」的狀況。（圖／陳妍希 微博）

▲陳妍希因出演電影《那些年，我們一起追的女孩》女主角沈佳宜一角，清純形象深入台灣人民的心中，不過在中國正好相反。（圖／《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

▲陳妍希、陳曉在剛結婚之初甚至登上過時尚封面，沒想到不過幾年的時間卻傳出婚變的消息。（圖／VOGUE雜誌提供）

台灣女星陳妍希遠嫁中國，與大陸男演員陳曉結婚並育有一子「小星星」，不過婚後8年來兩人多次傳出離婚的消息，近半年來甚至越演越烈，目前據傳已經分居，且陳曉寧願「連孩子都不要」也拒見陳妍希，兩人形同陌路只差去公證離婚。不過，這個說法卻被另一位知名狗仔反駁，透露兩人其實還沒有走到那一步。日前，中國狗仔卓偉爆料陳曉與陳妍希婚姻近況，表示陳曉寧可「連孩子都不要」也不想見到陳妍希，不只拒絕溝通，兩人也早已分居，並且卓偉還影射陳妍希出軌，企圖引導輿論。結合陳妍希摘下婚戒的行為，不少中國媒體也斷言兩人已經決裂。不過另一位知名狗仔「攝影劉大錘」卻逆風否認卓偉的說法，在直播中表示兩人「不至於」、「還沒有鬧到那一步」。劉大錘又透露，自己曾看過兩人輪流帶孩子，現在夫妻間的相處模式就是陳曉去拍戲時，孩子由陳妍希帶，陳妍希拍戲時，孩子換陳曉照顧。雖然似乎沒有「陳曉不要孩子」的狀況，但輪流帶孩子一事也變相印證了分居傳聞。風波延燒數月，雙方仍然未曾回應，劉大錘也呼籲大家要理性判斷，目前都是只是外界猜測，狗仔也只是根據自己所見做解讀，切勿聽風就是雨。陳妍希因出演電影《那些年，我們一起追的女孩》女主角沈佳宜一角，清純形象深入台灣人民的心中，不過在對岸正好相反，不少影迷對這種「鄰家女孩」的類型無感，結合陳曉迴避、冷淡的態度，加上許多以訛傳訛、莫須有的緋聞，導致更多中國民眾認為她私生活混亂，輿論也多半是猜測因陳妍希出軌才導致陳曉如此行為。