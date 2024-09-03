7-11咖啡「買20送20」寄杯等到了！萊爾富冰淇淋、雪糕買10送10

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▲7-11和GoShare合作，9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）

▲9月4日至9月8日騎乘GoShare到指定7-11門市換電，拍下「無敵咖啡」符號，可換30元騎乘金。（圖／業者提供）

▲9月11日起租借GoShare有機會得到「能量補給包」，包含中杯冰美式提貨卡、CITY CAFE 20周年提袋、GoShare可調節飲料提繩。（圖／業者提供）

▲萊爾富即起至9月8日推出哈根達斯指定冰品買10送10，活動商品包含129元的迷你杯與雪糕全系列品項。（圖／業者提供）

終於等到7-11咖啡買20送20且能寄杯！CITY CAFE首度與GoShare跨界合作，萊爾富則有高溫消暑優惠，即日起至9月8日哈根達斯指定冰品買10送10。7-ELEVEN推展永續行動，旗下咖啡品牌CITY CAFE跨界和GoShare合作，在線上、線下舉辦多重活動。9月4日至9月13日在APP「行動隨時取」上架濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，購買指定案型並在期限內兌換完畢，有機會抽到Gogoro Delight電動機車（價值約8萬9800元）。◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）9月4日至9月8日再加碼，騎乘GoShare到指定7-11門市換電站換電，分享指定貼文再抽一整年份的中杯美式（365張中杯美式提貨卡，價值1萬2775元）。7-ELEVEN表示，目前和星巴克、21Plus／21世紀風味館合作超過2600家「OPEN iECO循環杯服務」，自2022年推出服務以來，自帶杯使用人次激增3倍，平均每5人就1人使用，為鼓勵消費者重複使用非一次性飲料杯，騎乘GoShare也有好康，9月4日至10月1日期間，在GoShare APP輸入「CITYCAFE20」可領取20元騎乘金（10元2張，共5萬組），輸入後兩周內可使用。9月16日至9月29日期間，一周內完成2次有效騎乘可獲得100元騎乘金（20元5張），每用戶每周限領1次。，限量共計1500份，送完為止。炎熱天氣吃冰消暑，萊爾富即日起至9月8日期間，，哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé合作的草藍莓馬卡龍系列冰淇淋也在內，平均單件特價不到65元。