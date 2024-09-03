秋遊「海洋天堂」帛琉 華航每週4班獨家台灣直飛

秋高氣爽，正是旅遊好時節。擁有「水藍色海洋天堂」美譽的帛琉，位於西太平洋，舉凡水母湖、牛奶湖、斷層、水道等，都是讓人嘆為觀止的美麗景緻，很適合親子出遊。尤其，華航每週有4個航班，獨家由台灣直飛帛琉，可以選擇最適合自己的時段，輕鬆玩好玩滿，再入住今年7月全新開幕的悅舍海景雷迪森莊園，真是一趟奢華升級的帛琉假期。
帛琉因為景緻美麗，是國人旅遊的熱門選項。尤以水母湖是帛琉最知名景點，湖中無毒水母是世界上少數可與人類共游的。還有牛奶湖，因為灰白色的火山泥，造就了牛奶湖的特殊美景，來到此處，可以把天然礦物質豪邁的敷滿全身，使皮膚更細緻嫩滑。
此外，豐富的珊瑚礁資源，孕育許多色彩繽紛的魚類，帛琉的珊瑚礁魚類至少有1,450 種。深潛到海底，可以看到許多魚群悠遊，只有身歷其境才能體會大自然的奇妙。而全世界第一個鯊魚保護區也在帛琉，與鯊魚共游不是夢！
德國水道是海中一條人造航道，1908年由德國人疏浚以方便船隻通行，如今已成為世界知名的潛點，主要以鬼蝠魟、鯊魚聞名。另一知名潛點是大斷層，位於環礁外圍。大斷層的深度從2公尺直下600公尺，由潛而深看到的是滿滿的珊瑚，突然變成深不見底的湛藍海水，蔚為奇觀。
為方便國人出遊，華航獨家由台灣直飛帛琉，目前每週有四個航班。華航以優質飛航服務著稱，機上座椅設計舒適。餐飲方面有與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手推出的「雲端台菜星級饗宴」，也有與世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出的麵包，蔬食方面，則是與米其林綠星素食品牌「陽明春天」合作推出，可以滿足旅客不一樣的味蕾享受。
前往帛琉旅遊，住的方面又有新選擇。今年7月才開幕的帛琉悅舍海景雷迪森莊園，已成為新的熱門打卡地點，這間酒店距離帛琉國際機場約25分鐘車程，地理位置超方便。酒店擁有75間寬敞又舒適的客房，還有無邊際游泳池，可以一邊暢游、一邊欣賞迷人海景，是帛琉度假的奢享選擇。華航帛琉活動網站 https://pse.is/6cqn77帛琉悅舍海景雷迪森莊園 https://sunrisepalau.com/
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此外，豐富的珊瑚礁資源，孕育許多色彩繽紛的魚類，帛琉的珊瑚礁魚類至少有1,450 種。深潛到海底，可以看到許多魚群悠遊，只有身歷其境才能體會大自然的奇妙。而全世界第一個鯊魚保護區也在帛琉，與鯊魚共游不是夢！
德國水道是海中一條人造航道，1908年由德國人疏浚以方便船隻通行，如今已成為世界知名的潛點，主要以鬼蝠魟、鯊魚聞名。另一知名潛點是大斷層，位於環礁外圍。大斷層的深度從2公尺直下600公尺，由潛而深看到的是滿滿的珊瑚，突然變成深不見底的湛藍海水，蔚為奇觀。
為方便國人出遊，華航獨家由台灣直飛帛琉，目前每週有四個航班。華航以優質飛航服務著稱，機上座椅設計舒適。餐飲方面有與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手推出的「雲端台菜星級饗宴」，也有與世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出的麵包，蔬食方面，則是與米其林綠星素食品牌「陽明春天」合作推出，可以滿足旅客不一樣的味蕾享受。
前往帛琉旅遊，住的方面又有新選擇。今年7月才開幕的帛琉悅舍海景雷迪森莊園，已成為新的熱門打卡地點，這間酒店距離帛琉國際機場約25分鐘車程，地理位置超方便。酒店擁有75間寬敞又舒適的客房，還有無邊際游泳池，可以一邊暢游、一邊欣賞迷人海景，是帛琉度假的奢享選擇。華航帛琉活動網站 https://pse.is/6cqn77帛琉悅舍海景雷迪森莊園 https://sunrisepalau.com/