大甲文昌祠創建百年　難得一見祈安圓醮登場

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百年首次建醮！建廟迄今近140年的市定古蹟「大甲文昌祠」，今(3)日起至9月6日依民間習俗展開為期四天的祈安圓醮大典，藉此酬謝神恩並祈求眾神庇佑風調雨順。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席首場「稟告上蒼」科儀開香，虔心參拜祈求「五文昌」庇佑國泰民安、風調雨順，並祝醮典圓滿順利、萬事大吉。民政局說，今大甲文昌祠周邊掛起紅燈籠，並於山門口搭設牌樓及插立關東旗，醮典氣氛十足。伴隨陣陣樂聲，「稟告上蒼」科儀於蘆洲南泉明法壇道士的唱誦中揭開序幕，民政局長吳世瑋、地方民代與文昌祠圓醮主委吳柏坤率領各大斗首、在地里鄰長及信眾循古禮參拜祝禱，科儀歷時40分鐘禮成，場面莊嚴隆重。吳世瑋表示，大甲文昌祠走過百年歲月，經歷地震等災害，有漏水、屋頂塌陷等問題，於105年至108年展開屋頂翻修、剪黏重塑仿作、牆體補強等修復作業，並於109年完成修復，同時舉行入火安座儀式，今年則依民間習俗接續辦理圓醮活動，也是文昌祠創建百年來，難得一見的盛大醮典，感謝大甲區長顏金源帶領公所團隊用心籌劃及在地民眾熱情響應，也預祝所有階段活動都圓滿成功，並祈求文昌帝君庇佑市運昌隆、社會安康。顏金源指出，大甲文昌祠是台中市唯一由公部門管理的公寺廟，文昌祠建廟迄今近140年，主祀文昌帝君，當地人習慣稱為孔子廟，是地方重要的信仰中心，歷年來都有許多考生及社會人士前來參拜，祈求考試順利，廟內的紅榜區可以看到金榜題名的考生來還願，公所也培植地方導覽的導師，於假日提供導覽服務，持續活絡在地重要歷史古蹟，使「文化立鎮」的大甲，保持文風於不墜。大甲區公所說，此次祈安圓醮大典首場科儀為「預告上蒼」，並豎立燈篙恭迎神祇前來賜福信眾；9月4日則前往大甲鎮瀾宮、北門福德祠、大甲城隍廟及日南慈德宮「請神入壇」，邀請神尊鑑醮；9月5日子時進行「引鼓入醮」，象徵醮壇內科儀正式開始；9月6日辦理「酬謝三界」及「普度開香」，普度預計於當日下午4時辦理，歡迎民眾自備普品前往。大甲區公所提醒，9月2日下午13時至9月7日中午12時，雁門路(民權路至文武路)將實施交通管制，建議民眾利用大眾交通運輸工具前往活動會場，若搭乘火車可於大甲火車站下車後步行10分鐘即可抵達；搭乘公車則有154、651、658、92等8條路線，並在「文昌祠站」下車；自行開車民眾可將車輛停放於周邊的文武停車場、文昌地下停車場等，再步行前往會場。「大甲文昌祠」建醮活動，台中市議會副議長顏莉敏、市議員施志昌、楊啓邦、民政局長吳世瑋、文化局專門委員潘美君、市府顧問蔡壁如、大甲區長顏金源、大甲區農會理事長洪德次、前台中縣議員黃瓊仁、大甲區里長聯誼會長黃火塗、孔門里長吳柏坤及在地各里長等人均共襄盛舉。