21家外商今年投資台1150億元 經長：五大信賴產業4年產值上9兆元

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經濟部今（3）日舉辦「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，宣布今年全年掌握外商投資額上看新台幣1150億元。經濟部長郭智輝期許，五大信賴產業未來4年合計產值站上9兆元；其中半導體目標新增產值為2.6兆，AI目標產值在2026年可以達到1兆。今年在推洽外商投資部分，共有21家外商，計掌握投資金額約新台幣1,150億元。郭智輝今日與美光（Micron）、美商應用材料（Applied Materials）以及恩智浦（NXP）等12家外商簽署投資意向書（LOI），投資金額估有新台幣460億元。這12家代表簽署廠商以日本4家、為美國3家、歐洲3家，其他2家；產業類別涵蓋IC設計、IC製造、半導體設備、材料、生技醫材、不動產開發、物流倉儲等。台灣持續成長的半導體市場需求，也吸引高端材料，如Applied Materials擴大投資在台亞洲零組件物流中心，服務亞洲地區市場需求；另擴建在台全球技術培訓中心，成為配備最先進的半導體與顯示器設備的學習基地。民生消費方面，太古可口可樂公司將導入綠色能源技術擴建桃園廠區及進行商務數位轉型，鞏固在台市場的穩定發展；日商台灣捷爾東事業開發隸屬JR東日本集團，看好台灣觀光潛力，致力提升台灣人的生活便利性與豐富性，繼投資JR東日本大飯店台北及JEXER健身房南京復興店後，將持續拓展新型態飯店及健身房擴點。郭智輝致詞時表示，台灣面積相當於歐洲的荷蘭、美國的馬里蘭州，但擁有全世界最完整的產業聚落，在半導體領域更加明顯，特別在晶圓代工及晶片封測領域高居全球第一，展現台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。在迎接AI創新應用的浪潮，他引述輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的話，「AI時代來臨，而台灣就在中心」，很高興包括輝達及超微（AMD）等多家國際晶片大廠用行動選擇台灣，陸續在台設立研發中心，相信這是強強聯手的雙贏策略，助攻彼此在AI領域站穩世界的領先優勢。