泫雅親自公開接吻婚紗照！新郎龍俊亨曾示愛她前男友：我最喜歡你

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▲泫雅（右）在IG上PO出婚紗照，其中還有甜蜜接吻照閃瞎眾人。（圖／泫雅IG）

▲龍俊亨（右一）在多年前大力稱讚DAWN（左一）的舞台表演。（圖／M2《PENTAGON MAKER》）

▲龍俊亨（左一）曾在節目上表達對DAWN（右一）的欣賞，當面稱讚：「我最喜歡你」。（圖／M2《PENTAGON MAKER》）

泫雅在今年1月時突然在IG上PO出和龍俊亨的牽手照高調認愛，7月時又傳出將在10月結婚的消息，經紀公司隨後證實了這個喜訊。昨（2）日泫雅親自分享了多張婚紗照秀恩愛。才短短幾個月就要步入禮堂，不免讓人想起和她交往7年的前男友DAWN，而這3人過去同屬同一家經紀公司，龍俊亨甚至還曾經當面稱讚過DAWN：「我最喜歡你」。泫雅和龍俊亨愛得火熱，根據熟人透露，兩人對於彼此的感情有深厚的信任感，身為熟識多年的好友，彼此依賴慰藉，因而決定要攜手共度下半生。泫雅昨日親自公開了幾組不同風格的婚紗照，其中還有甜蜜接吻的照片，閃瞎眾人。一向敢愛敢恨的泫雅，和DAWN的上一段戀情也一度論及婚嫁，兩人交往7年，DAWN甚至連結婚戒指都花了大筆費用親自訂製，泫雅當時也曬出帶著戒指的照片喊話：「當然是YES」，如今人生的男主角已變成了不同人，讓眾人相當感嘆。泫雅、龍俊亨、DAWN都曾經是同間公司CUBE娛樂的師姐弟，DAWN在2016年以PENTAGON出道，就在出道的實境秀上，身為直屬前輩BEAST成員的龍俊亨，去探望後輩們時曾對DAWN說：「我最喜歡你了」，某一場練習生分組對抗賽時，還大讚DAWN那一組的表現很棒，很喜歡他們的表演，誰能想到多年後會變成這樣的關係！