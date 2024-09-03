母親開賭場遭逮！韓韶禧悲痛發聲　公司急切割：她看新聞才知道

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▲韓韶禧的母親近日傳出涉嫌經營12家非法賭場，已於昨日遭警方逮捕，而所屬經紀公司也於今日火速發聲明切割。（圖／韓韶禧IG）

▲韓韶禧因出演電視劇《夫婦的世界》走紅，有「最美小三」之稱。（圖／韓韶禧IG）

▲今年3月韓韶禧（右）認愛演員柳俊烈（中），卻被爆出疑似插足柳俊烈、李惠利（左）的戀情導致2人分手，形象大傷。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）

南韓女星韓韶禧過去憑韓劇《夫婦的世界》爆紅，她在劇中演活「小三」一角，精湛演技令觀眾看得牙癢癢，有「最美小三」之稱。先前因捲入男星柳俊烈戀情引發外界撻伐，最終2人黯然分手收場。不料近日傳出她的媽媽涉嫌在蔚山、原州等地開設並營運12家非法賭場而遭逮捕，對此，韓韶禧所屬經紀公司9Ato Entertainment今（3）日緊急發布聲明強調：「這是她母親的極端個人行為，韓韶禧演員也是透過報導才得知。」並透露韓韶禧的心情非常沉痛。根據韓國媒體《朝鮮TV》報導，韓韶禧母親自2021年開始，以「Barge Boss」的名義在在蔚山、原州等地區經營12家非法賭場，昨（2）日已遭警方逮捕。據悉韓母過去也曾因詐欺、欠債等罪名遭到起訴，屢登社會新聞版面。今（3）日韓韶禧透過經紀公司9Ato Entertainment發布聲明：「韓韶禧也是看報導才知道這件事情，內心感到無比沉痛，而這件事情完完全全與演員無關，再次澄清這是她母親獨自決定的行為。對於因個人事件而給大眾帶來的不便，我們深感抱歉。」事實上韓韶禧的父母在她5歲時就已離異，之後是由奶奶獨自扶養長大，韓母先前在韓韶禧未成年時，私自以她（韓韶禧）的名義開通銀行帳戶進行借款，導致韓韶禧出道前只能拚命打工替母親還債。不料韓母在韓韶禧成名後變本加厲，借款的金額到達韓韶禧無法負擔的程度，2022年韓母再度陷入債務爭議，因詐騙8500萬韓元遭到起訴。對此，韓韶禧表示不會再承擔這些這些債務，並表示將採取強硬態度，防止類似事件再次發生。