喊再押柯文哲就烙百倍人！黃智賢諷：台灣倒退到館長做主子

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押，法院於2日凌晨裁定無保請回，力挺柯文哲的網紅「館長」陳之漢則表示，若再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，「下次絕對號召，我不是在開玩笑！」對此，名嘴黃智賢今（3）日在臉書批評，「台灣倒退到館長做主子」。「館長」在直播指出，在判決結果還沒出爐前都覺得柯文哲「押定了」，他到場是抱著陪兄弟走到最後的心情去等待結果，他始終相信柯文哲是不會貪污的人；他表示，若再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，「下次絕對號召，我不是在開玩笑！」對此，黃智賢在臉書批評，館長威脅司法說，如果再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，還強調「不是在開玩笑」；這讓黃批評，如果這不是恐嚇司法，什麼是恐嚇？「如果還有法官，被館長跟黃國昌的威脅，嚇到屁滾尿流，枉法裁判，那台灣真可以包一包了」。黃智賢提到，若民眾黨可以有特權，違法在北檢門口，集會鬧事，恐嚇司法人員，還讓警察幫違法者做保鏢，立委還輪番恐嚇，那以後大家都會搞這套，黑道老大搞幾百上千人，來威脅警察，檢察官跟法官？因為威脅有效。黃智賢提到，台灣會菲律賓化，西西里島化，墨西哥化，黑道有人有錢，可以成立或加入政黨，也可以弄個政客位子當當；她感嘆，現在已經很多黑道，也加入政黨，當個里長，議員，鄉民代表什麼的，立委也很多出身黑道，所以民眾黨的叫囂恐嚇模式，很值得黑道，跟政客貪官，精進學習。黃智賢諷刺，館長很會做生意，結交政客，討好政客支持者蹭熱點，也算正常，立場反覆，信口開河，也沒人跟他計較，簡單講，遊走政治商業，想利用政治賺錢，想把自己搞成大尾，但用黑道的口氣，恐嚇司法，善良小民，望塵莫及，「好威風！好煞氣！」黃智賢直言，上次來的人，最少的時候，只有10幾個，最熱的時候，有2、300人，「100倍算一兩萬人，行不行？很期待柯文哲被押後，館長怎麼弄1萬人來，大家等館長表演喔」。