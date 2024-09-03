北韓近7年非法收入破2000億！最大宗獲益來源不是走私軍火而是它

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韓國國家戰略研究院今（3）日發布的一份報告顯示，北韓政府從2017年至2023年間透過各類非法手段，獲得收入高達62.9億美元、約新台幣2019億元，其中最大宗所得來源是煤炭走私。根據《韓聯社》報導，國家戰略研究院的推估是根據綜合考量韓國政府、外國政府和專業機構所分析推算出的北韓網路犯罪收益；評估北韓外派的資訊技術（IT）人員及普通勞務規模；以及加上考慮煤炭非法走私規模等因素後，得出上述結論。具體來看，北韓的非法收益以煤炭走私為最大宗，高達21.5億美元。其後依次為向中俄輸出勞務，收入達到17.5億美元；非法網路活動，收入達到13.5億美元。另外國家戰略研究院根據韓國國防部，美國白宮和國務院，以及烏克蘭國防部的資料，推算2023年7月至2024年2月北韓對俄羅斯提供的軍火數量，估計光是在去年，北韓透過對俄羅斯提供93.75萬枚152毫米口徑炮彈等武器彈藥，便賺取5.4億美元收益。於2017年至2023年間，北韓帳面上的貿易收支為82.5億美元逆差，但若計入上述62.9億美元的非法收入，則北韓實質貿易逆差縮小為19.7億美元。