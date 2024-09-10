沒有中國團客！越南富國島湧入韓國和台灣人　業者分析客群差異

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▲越南富國島的五星級酒店一晚費用十分平價。（圖／翻攝自莫凡彼酒店官網）

▲在富國島大世界（GRAND WORLD）可以看到許多韓國招牌，並且有韓國連鎖店樂天漢堡進駐。（圖／記者賴正琳2024.08.26）

越南富國島成為近幾年國際旅客最愛前往的島嶼，尤其疫情後由台灣與韓國旅客為最大客源國。實際走訪富國島，會發現一件有趣的事，那就是島上的中國團客幾乎沒有，通常會遇到說著台語的同胞或是韓國人。事實上，台灣已成為富國島的第二大客源國，今年第一季台灣旅客人次將近7萬人，緊追第一大客源國韓國。太陽集團南區業務經理丁家龍（Dinh Gia Long）指出，目前台灣旅客占整個集團國際旅客的16%，也因此在島上旅遊時，會聽到許多熟悉的口音。平均每天有1航班往返台灣與富國島，包括越旅航空、星宇航空、越捷航空和虎航。根據《越南新聞（Vietnam News）》，2024年前8個月，富國島預計接待遊客超過452萬人次，達到目標的67.6%。其中，國際遊客653,525人次，已完成年度目標的98.1%，旅遊總收入超過14.9兆越南盾（約5.992億美元）。目前富國島有飛往韓國、台灣、香港、中國上海、馬來西亞、泰國等地的國際航線。其中，韓國的航班最多，有四家航空公司營運飛往該島的航班。由於疫情後中國直飛富國島的城市只有上海和香港，再加上中國經濟衰退，今年中國團客大幅度地減少。實際走訪富國島時，一週的行程幾乎只遇到幾個中國散客，在知名景點則容易碰到韓國團客、台灣團客和越南旅客。知名飯店業者行銷經理指出，韓國人的平均薪資高，也願意花錢在渡假村和別墅，因此渡假村的Villa客源多半是韓國人；而台灣人則大部份是跟團，偶爾會有年輕族群來自由行。今年前八個月富國島旅遊表現亮眼，而隸屬於堅江省的富國島正迎來旅遊旺季，預計西方聖誕節、華人農曆新年和寒假將會帶來更多的旅客，將超過年度目標預設的人數。