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可怕！剛果大規模越獄竟讓129人喪命　多因踩踏致死

國際中心顏得智／綜合報導

▲剛果民主共和國發生大規模越獄事件，造成129人喪生。（圖／美聯社／達志影像）
▲剛果民主共和國發生大規模越獄事件，造成129人喪生。（圖／美聯社／達志影像）
非洲剛果民主共和國爆發大規模越獄事件，首都金夏沙（Kinshasa）最大的馬卡拉中央監獄（Makala Central Prison），3日大批囚犯持武器攻擊獄警並逃跑，政府出動武裝部隊鎮壓，這場衝突造成129名囚犯死亡。

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根據美聯社與路透報導，剛果內政部長沙巴尼（Jacquemin Shabani）在社群平台X表示，有24名囚犯在試圖越獄時被槍殺，還有59名傷患正在接受治療，並透露有一些女囚犯遭到性侵，目前監獄的秩序已經恢復，部分監獄設施在襲擊中被燒毀，傷亡還在擴大。

社群平台X上許多影片顯示，監獄現場許多屍體躺在地上，且都有明顯受傷，有部分囚犯已陸續將身亡的囚犯抬到車上。

一名監獄官員宣稱，沒有囚犯成功越獄，強調那些試圖越獄的人都已被武裝部隊擊斃，政府正在調查這起事件。

司法部副部長卡布亞（Mbemba Kabuya）指稱，這次越獄行動是監獄中某一群囚犯預謀計畫好的。

根據國際特赦組織資料顯示，馬卡拉中央監獄是剛果民主共和國最大監獄，可容納1500人，卻關押多達1萬2千名囚犯，經常會有犯人餓死的狀況出現。

司法部長穆坦巴(Constant Mutamba)強調，政府目前不會將囚犯轉移到其他地方，將建造新監獄並採取其他措施解決監獄過度擁擠的狀況。


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