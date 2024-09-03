賈永婕上任101董座首日！宣布和《淚之女王》百貨合作　曝小S反應

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▲賈永婕確定入主台北101，成為第十屆台北101董事長。（圖／記者陳明安攝）

▲賈永婕接下來打算和現代百貨、樂天等韓國大集團合作。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）

▲賈永婕表示，在消息公布前，她沒有和任何藝人透露。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）

50歲女星賈永婕日前丟下震撼彈，宣布接下101董事長職位，今（3）日是她上任董座首日，出席台北101第十屆董事長及總經理上任媒體茶會時，賈永婕表示自己在股東會上的票數是全數通過，接下來打算和韓劇《淚之女王》中出現的現代百貨合作，強調101目前大多觀光客都來自韓國，她也透露，先前傳給小S一張照片，沒想到對方氣到不行，讓全場笑翻。賈永婕透露，兩個女兒現在都在南加大唸書，大女兒安安大學四年級、小女兒小羽則是二年級，小S的二女兒Elly也在當地一起念大學，目前是一年級，賈永婕笑說，昨（2）日她和小羽視訊，Elly剛好在旁邊，兩人準備要一起去吃飯，Elly便對賈永婕說：「妳現在立刻自拍，傳給我媽，她一定會氣死。」果然賈永婕把照片傳給小S後，對方氣到不行，讓她忍不住笑翻。賈永婕上任董座後的薪水和總經理差不多，她坦言年薪差不多能付兒子一年的學費，但再也不能接任何品牌代言，只能做公益活動，提及成為董事長之後的生活，賈永婕早上開了兩個會議，由於會議也不是使用常用語言，目前還不是很習慣，加上行程忙碌，整天她只吃了飯糰和無糖豆漿，還沒機會到101的員工餐廳朝聖，「他們也知道我啦，就是保持我自己的樣子。」賈永婕表示，在消息公布前，她沒有和任何藝人透露，不是刻意隱瞞，就是怕事情會有個變數，到時候也是自己尷尬，目前還沒有藝人朋友說要跟她的新事業合作，但小S和郁方已經有說想要參觀她的辦公室，由於101目前最大客群是韓國遊客，她也點名最想合作的藝人是男神玄彬，接下來不只會和現代百貨交流，也會和樂天集團接洽。