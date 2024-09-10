泰國旅客人數破千萬人！台灣旅客有望年底前破百萬　11月迎水燈節

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▲台灣旅客每人平均花費4萬泰銖。（示意圖／報系資料照）

▲泰國水燈節的氛圍十分夢幻。圖為清邁知名的活動水燈節。（圖／星宇航空提供）

泰國觀光業2024年復甦強勁，前往泰國的台灣旅客也十分踴躍。自泰國開放台灣免簽證延長停留60天之後，統計自今年1月至8月初為止，台灣赴泰國旅遊人數已超過65萬人次，較去年同期增長64%，由於泰國11月有水燈節，有望在今年底以前突破百萬。泰國政府設定今年的國際觀光旅客為3500萬人次，期望來自外國觀光客收入能達到2.5兆泰銖（約新台幣2.2兆元），泰國觀光局指出，今年將力推一些較少觀光客知道的潛力景點。泰國在2022年中完全解封，旅遊業逐漸復甦。根據泰國政府數據，去年外國旅客赴泰人次已達到將近2800萬人次，觀光收入1.2兆泰銖，其中馬來西亞遊客為最大宗，約近450萬人次，第二多為中國遊客342萬人次，第三名為南韓遊客162萬人次。根據泰國觀光體育部經濟司的數據，2024年1月1日至8月18日期間，泰國共接待了22,474,172名外國遊客，為國家創造了1.05兆泰銖的收入。其中，中國遊客以4,555,262人次高居榜首，其次是馬來西亞(3,104,092人次)、印度(1,294,076人次)、南韓(1,193,255人次)和俄羅斯(1,053,724人次)。儘管中國旅客入境人數最多，但並沒有帶來可觀的觀光收入，因為中國的零團費旅遊模式正侵擾市場。另一方面，前往泰國的台灣旅客每人平均花4萬泰銖（約新台幣3萬5千元），泰國觀光局設定的72萬台灣旅客人次的年度目標已快達標。泰國觀光局指出，台灣遊客屬於高品質旅客，特別喜愛傳統泰式按摩、SPA和多元的泰國美食，客群以年輕的千禧世代、家庭團客和喜愛自由行的上班族為主，其中七成旅客偏好自由行，每位台灣人平均旅行5至6天，偏好的泰國目的地包括曼谷、芭達雅、華欣、清邁、考艾和喀比。由於11月泰國水燈節將登場，預計會迎來更多國際旅客。水燈節是泰國最受歡迎和最具視覺衝擊力的年度節日之一，在泰國農曆第12 個月的滿月期間慶祝，水燈節期間會看到各地的人們在晚上聚集在湖泊、河流、運河和海灘參加慶祝活動，並向水神致敬。在泰國北部，與水燈一起慶祝的還有天燈節，點亮的燈籠被釋放到夜空。數百個燭光水燈漂浮在水面上，明亮的天燈升上天空，畫面十分夢幻。