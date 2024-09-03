建築跨域策展！里山自然交響曲攝影藝術展　里山美術登場

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▲待「里山美術」建案落成，此19幅攝影藝品將引入社區公設及梯廳廊道，與空間設計相呼應，增添整體美學氛圍感。（圖／興連城開發提供）

▲「心之所像-里山自然交響曲攝影藝術展」即日起至11/30開放民眾至「里山美術」接待中心免費參觀。（圖／興連城開發提供）

▲2024年是興連城開發品牌驅動實踐年，最新代表作「里山美術」2024大美術館計劃，建築跨域策展致敬原生藝術之美。（圖／興連城開發提供）

2024年各國際藝術大展在南部接連而至，如高美館跨國與泰德美術館、國巨基金會合作的瞬間特展。興連城開發則攜手法國國際攝影藝廊-Yellow Korner，引進並嚴選採購近百萬來自葡萄牙、英國、德國、瑞典等11個國家，總計13位攝影師之19幅攝影藝術作品，即日起至11/30開放民眾至「里山美術」接待中心免費參觀，藉此展覽拉近民眾與藝術的距離。展覽每幅作品都是使用博物館等級富士銀鹽相紙，並由歐洲專屬無塵實驗室暗房沖印，再以精緻獨特的裝裱技術而成。待「里山美術」建案落成，此19幅攝影藝品將引入社區公設及梯廳廊道，與空間設計相呼應，增添整體美學氛圍感。興連城開發總經理周惠賓指出：「我想為高雄這座城市、這片土地多做一點跟別人不同的事情。」「里山美術」正是來自於周惠賓對於高雄這片土地的熱情，強調自己也是從這片地景，自然生長出來的一樣，期盼透過藝術與建築，把里山重新帶到市中心，城市重返自然，感受自然療癒魅力，並以此揭開序章。「經營企業不能只求好，更要求最好。」周惠賓指出，2024年是興連城開發品牌驅動實踐年，最新代表作「里山美術」2024大美術館計劃，建築跨域策展致敬原生藝術之美，更使團隊堅信「建築的價值來自用心的過程」，「里山美術」深度結合理念的創新手法，興連城團隊以此作為呈獻土地之美的品牌客廳，期盼為高雄建築行銷啟發全新思維。自2019年創立至今，興連城開發的建築興里程不斷堆疊，已完工個案6案、興建中個案6案，今年(2024)10月份興連城開發將推出楠梓後勁案，2025年Q1推出高雄大學藍田案、Q3推出橋頭2、3期。此外，2024年亦是興連城開發的積極購地年，並以上市櫃為目標，從建案的過去、現在、未來觀察，興連城開發不斷與時俱進，以維持正向的高度成長。