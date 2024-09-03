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JK羅琳又來了！這回對帕運選手開砲　批跨性別視障跑者是作弊榜樣

國際中心顏得智／綜合報導

▲現年51歲的義大利視障運動員佩特里洛（Valentina Petrillo），是帕運史上首位公開跨性別選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲現年51歲的義大利視障運動員佩特里洛（Valentina Petrillo），是帕運史上首位公開跨性別選手。（圖／美聯社／達志影像）
英國知名作家J.K.羅琳在巴黎奧運期間，不斷無故針對台灣拳擊女將林郁婷與阿爾及利亞拳擊手哈莉芙進行性別攻擊，隨著兩人雙雙奪金，羅琳一度閉嘴不發文多日，未料，近日帕運賽事開始，JK羅琳又開始活躍起來，公開帕運首位跨性別選手、義大利短跑選手佩特里洛（Valentina Petrillo），痛罵其是「作弊的榜樣」。

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根據路透報導，義大利視障短跑選手佩特里洛現年51歲，14歲時被診斷出患有斯特格氏症候群(Stargardt's Syndrome)，視覺能力只有正常範圍的五十分之一。

佩特里洛在2019年完成變性，後續便以女性身分參賽，去年在巴黎舉行的世界帕拉田徑錦標賽(World Para Athletics Championships)中，曾拿下田徑女子200公尺和400公尺項目的銅牌；佩特里洛在變性前，也曾在男子組別賽事項目中贏得11次全國冠軍，她也成為帕運史上首位跨性別選手。

佩特里洛在本屆帕運參加女子200公尺和400公尺項目，於2日率先於400公尺預賽中脫穎而出，闖進準決賽。今在準決賽中跑出57秒58成績，但僅獲得第三名，未能進入巴黎帕運田徑女子T12級的400公尺決賽。

然而，佩特里洛的首位跨性別選手身分，也讓以反跨性別立場聞名的J.K.羅琳逮到機會，再度於社群平台X開砲，怒罵佩特里洛是騙子，「為什麼對鼓舞人心的佩特里洛如此憤怒？因為作弊份子從未有過這樣的知名度！像佩特里洛這樣公開且自豪的作弊者，證明了以作弊為恥的時代已經結束」，還大酸佩特里洛真是好榜樣。

羅琳還搬出了因曾使用禁藥被取消成績的美國前職業公路自由車名將阿姆斯壯（Lance Armstrong），大酸「多優秀的榜樣啊！還是我們把阿姆斯壯（Lance Armstrong）的冠軍還給他，然後向前看」。

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