轉型精密齒輪製造商！產業園區管理局大發產業園區富田動力科技

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▲產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區富田動力科技公司轉型成功為精密齒輪製造商。(圖／記者黃守作攝，2024.09.03)

▲富田動力科技公司董事長鄭淑娟(左)、總經理魏安石(右)將該公司轉型為精密齒輪製造商。(圖／記者黃守作攝，2024.09.03)

▲產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠肯定富田動力科技公司轉型成功為精密齒輪製造商。(資料照／記者黃守作攝)

經濟部產業園區管理局高屏分局高雄大發產業園區的富田動力科技公司轉型成功，營運持續成長創新高，並投入研發、永續發展及善盡企業社會責任，讓公司在業界保持領先地位，立足台灣第一，善用亞太優勢，揮軍全球市場，成為生產無人機等的精密齒輪，領先全球精密齒輪製造商，邁向永續轉型之路。產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，該分局所轄大發產業園區的富田動力科技公司，在董事長鄭淑娟、總經理魏安石努力下，成功轉型為全球領先的精密齒輪製造商，並通過ISO-9001品質管理系統認證的優良廠商，其精密齒輪製造之品質堪稱世界第一，其優質的精密齒輪是國內無人機等指定基材，並憑藉領先業界的技術與品質，其銷售版圖遍及我國及韓國等國家。富田動力科技公司董事長鄭淑娟表示，該公司為專業生產齒輪模數0.8以下、金屬小齒輪、蝸桿等之加工廠，她說，小齒輪應用於模型車、模型飛機、無人機所使用之伺服機、小型機器人之關節伺服機，而蝸桿應用於汽車電動門窗、電動車窗升降機、電動後視鏡及印表機等。富田動力科技公司總經理魏安石說，小齒輪應用於無人機所使用之伺服機，無人機其應用領域包括，邊境巡護、治安防治、農業植保、電網維護、管道維護、地圖繪測、教育娛樂、地球科研、太空探測，以及國防工業等方面。魏安石並說，富田動力科技公司成立初期，面臨經濟史上最大不景氣風暴，但他秉持品質第一的精神，不畏艱難，逐步打造出具有國際水準的精密齒輪製造生產工廠，並為打造優質的產品，一律嚴選國內外精良、持久耐用鋼材，並與煉鋼廠建立長期合作的夥伴關係，以穩定物料來源，且自成立以來，不斷研發創新，通過ISO-9001品質管理系統認證，讓公司在業界保持領先地位，立足台灣第一，善用亞太優勢，揮軍全球市場，成為精密齒輪製造界的領導者。游淑惠指出，富田動力科技公司在深耕技術及產業扎根台灣方面表現卓越，更是我國生產無人機等的精密齒輪製造商，產業園區管理局盼藉由該公司成功經驗持續深耕台灣，並扶持上、下游相關產業，共同創造園區經濟成長動能。