愷樂小孩性別、預產期曝光！醫生老公不支持回演藝圈　養她一輩子

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▲愷樂在三角戀事件後淡出螢光幕4年，2日突然丟出懷孕震撼彈。（圖／XeiXei提供）

愷樂（蝴蝶姐姐）2020年和老闆羅志祥（小豬）爆發不倫戀後，就此離開演藝圈，時隔3年多，40歲的她昨（2）日在粉專分享胎兒超音波的照片，宣布懷孕，今天下午再度發聲，感謝外界送上的祝福，友人透露，愷樂肚子裡的寶寶是女生，且即將臨盆，上海醫師老公個性低調，不喜歡她繼續待在娛樂圈。據《三立新聞網》報導，好友表示，愷樂的預產期就在10月，醫生男友陪伴她走過前幾年低潮，後來小倆口登記結婚也有宴客，目前愷樂全心經營家庭，金錢方面由老公負擔，完全沒有經濟上的問題，不過愷樂的老公個性低調、嚴謹，不太喜歡她再跟演藝圈的人往來，成為醫師娘的愷樂，社交圈也多為醫生的太太，友人說她很滿足現狀，希望繼續維持平凡人的生活。昨天下午，愷樂在IG上傳一張腹部超音波的照片，清楚可見胎兒臉部的五官輪廓，她寫下：「Hello 9月。」吸引超過8萬人按讚，網友還發現愷樂開通Threads帳號，第一篇貼文即獻給自己的孩子，今天下午，愷樂再次發文，回應網友、藝人好友的祝賀，「謝謝你們，好感恩。」愷樂離開演藝圈期間，曾經有知情人士跟週刊爆料，愷樂爆發醜聞後，父母希望她有個好歸宿，閨密朱安禹（小蜜桃姐姐）於是牽線一位在上海執業的醫生，男方不但不在意愷樂的過往，還陪伴在她身邊不離不棄，才讓愷樂決定託付終身，小倆口穩定交往一段時間後，赴美國低調登記完婚，愷樂正式成為醫生娘，而愷樂聽從婆家建議，不再復出藝能界。