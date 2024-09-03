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U18亞青／中華隊派誰投抗日？吳總5選1　複賽首戰有望對最強日本

記者路皓惟/台北報導

▲去年U18世界盃中華隊先發投手曾偉喆對戰日本，今年U18亞青賽有機會再次擔綱抗日重任。（NOWnews資料照）
▲去年U18世界盃中華隊先發投手曾偉喆對戰日本，今年U18亞青賽有機會再次擔綱抗日重任。（NOWnews資料照）
U18亞洲青棒錦標賽中華隊全力爭取冠軍，有機會在超級循環賽或是冠軍賽碰上強敵日本，針對冠軍戰先發人選，中華隊總教練吳柏宏透露，目前教練團還在討論先發人選，將從陳睦衡、林鉑濬、曾偉喆、陽念希、哀宥宇5名優秀投手中選出一位擔任抗日重任。

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U18亞青賽本周五將迎來超級循環賽，中華隊首戰最可能的對手是日本隊。對於這場重頭戲，總教練吳柏宏表示，目前還沒有確定周五的先發投手人選，但教練團已經有了初步規劃。

吳柏宏表示：「我們的重點一定是放在對抗日本上，目前考慮的投手包括陳睦衡、林鉑濬、曾偉喆、陽念希、哀宥宇，這5位投手在訓練時表現都很不錯，都是合適的先發人選。」

雖然教練團尚未最終決定先發投手，但這場比賽的重要性不言而喻，勢必要派出球隊穩定性較高、且具備壓制力的投手，因為除了本周五比賽之外，若中華隊順利晉級，周日將再次與日本或韓國隊在冠軍戰碰頭。吳柏宏強調，「訓練了這麼久，大家都為這一刻做好了準備，現在就看誰能在比賽中脫穎而出。」

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