日曜天地OUTLET零碼鞋清倉會 60品牌萬雙鞋款9/6開搶

消費者翹首期盼的台中日曜天地OUTLET「零碼鞋清倉會」，網羅了多達60大品牌、上萬雙鞋款，將於6日起至9月底海量限時出清，名牌鞋款最低價300元有找。正逢開學季，學子們換新鞋重整裝備正是時候。
參與此次清倉會的品牌包括New balance、ADIDAS、SKECHERS、Timberland、Fitflop、NIKE、PUMA、BIRKENSTOCK、NATIVE、LA NEW、PALLADIUM、ALL BLACK、KANGOL等。各式名牌鞋類、款式、尺碼通通有優惠，名牌涼拖鞋、懶人帆布(拖)鞋等鞋款，最低290元就能帶回家！無論是小孩大腳ㄚ、還是大人小腳ㄚ，通通在現場可以找到合腳的。
此外，只要於9/6(五)開賣當日，符合Dress Code「拖鞋+襪子」穿搭，可免費領100元LINE PAY購鞋金、日曜會員最高總共可領到200元(不限消費金額皆可抵用)！機會難得，趕快手刀搶報名！
啦啦隊女孩游敏 Umia、飛飛，啦啦隊男孩Travis崔維斯等，今日「先試為快」，扺達「零碼鞋清倉會」現場搶試鞋款。他們表示，除了在球場上穿著好動舒適，可以熱情應援的運動鞋外，平時更會因應其他不同場合而有不同的鞋款造型穿搭，所以來到「零碼鞋清倉會」現場，上萬雙鞋子任你選，真的可以一次滿足購鞋願望。
尤其，清倉會上的鞋子，不僅享有價格上的優惠，品牌數量更是驚人，來一次就能逛遍各大品牌，上萬雙鞋款任君挑選，從大尺碼至小尺碼的皮鞋、涼鞋、淑女鞋、休閒鞋、運動鞋等，貨量都超齊全，非常適合全家大小、呼朋引伴一起來挑選！
為吸引民眾開賣首日即到館內消費，刺激買氣，將於6日當天限時舉辦「封館首購會」外，加碼舉辦「潮流一穿即走，搶鞋快人一步」限定活動，廣邀各位民眾一起來鞋襪Dress Code，只要當日來現場排隊參加零碼鞋清倉會活動，且符合「拖鞋+襪子」穿搭標準，即可免費贈送LINE PAY 100元購鞋金，不限消費金額，現領現用。意者須於活動前至日曜天地FB粉絲專頁貼文下方留言、並收到報名成功訊息，當日憑訊入場搶購。首購會報名連結：https://bit.ly/4dIjkeS
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尤其，清倉會上的鞋子，不僅享有價格上的優惠，品牌數量更是驚人，來一次就能逛遍各大品牌，上萬雙鞋款任君挑選，從大尺碼至小尺碼的皮鞋、涼鞋、淑女鞋、休閒鞋、運動鞋等，貨量都超齊全，非常適合全家大小、呼朋引伴一起來挑選！
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