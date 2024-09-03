新光金併購案爭議不斷！金管會收到近30件陳情案　曝處理原則　

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新光金併購案形成「雙龍搶珠」局面，中信金控、台新金控分別要以非合意「公開收購」及「換股」合意併購新光金，也引發金控互放話及股東質疑，金管會今（3）日也證實，不到2周已收到近30件多方利害關係人的陳情案，會依循相關人民陳情流程處理，若是詢問法規相關問題，金管會會給予回覆，若是涉及併購案的金融機構，就會轉給金融機構。至於中信金已提出公開收購申請，是否需補件，金管會僅表示目前仍在審核中。由於中信金已向金管會提出「公開收購」新光金的申請，金管會銀行局副局長童政彰今日在例行記者會被問到，目前審核進度有無需要補件？他並未正面回應，僅表示目前仍在審核中。不過，由於近來中信金與台新金「雙龍搶珠」也進入白熱化不僅各自放話，不同派系股東也提出不同質疑，甚至提出刑事、民事訴訟，甚至提出台新金董事長吳東亮滲透新光金的錄音事證，指稱「新新併」違反「金金分離」原則，不過，這些除交法院判決，金融主管機關金管會態度更是關鍵。童政彰則強調，金管會重視的是金融市場的穩定及發展，市場參與者包括負責人、大股東等也要對此有所認知，行政機關對相關案件均依法進行審理，一切依法行政，也不會對外界評論逐一回應。不過，他透露，近2周來確實接到近30件新光金併購案相關陳情，對於內容，他說，不宜揭露，會依人民陳情流程處理，因併購案涉及不同利害關係人包括股東、客戶、員工，也收到不同利害關係人的意見，會依規定審核，對於陳情案，也會視內容如是詢問法規問題，金管會會予以回覆，若是涉及金融機構，會交給金融機構處理。