韓版《那些年》53秒預告曝光　TWICE多賢、振永神還原「3經典」

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▲韓版《那些年，我們一起追的女孩》中，多賢（左）飾演被許多同學暗戀的模範生「善雅」，振永（右）則是演出愛上善雅的「振宇」。（圖／翻攝自多賢、振永IG）

▲多賢（右）日前在IG上曬出與振永（左）身穿校服甜蜜對視的劇照，讓粉絲們都十分興奮。（圖／多賢IG）

2011年由柯震東與陳妍希主演的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》，改編自人氣作家九把刀撰寫的同名小說，電影上映後締造相當亮眼的票房及討論度，在全亞洲掀起一波熱潮。今年5月《那些年》傳出即將翻拍成韓版，男女主角分別為男團「B1A4」出身的鄭振永以及人氣女團「TWICE」成員多賢擔任，今（3）日官方正式於Youtube釋出預告片，開頭神還原台版「3個經典場面」，令影迷激動不已。韓版《那些年，我們一起追的女孩》今日釋出53秒預告片，影片一開頭為振永和朋友們站在窗邊，痴迷地盯著正在教室內正在看書的多賢，眾人皆被多賢的美貌所吸引，接著上演「借課本幫罰站」、「原子筆戳背」和「打水仗」的劇情，神還原台版3大經典橋段。預告片曝光後，立刻引發劇迷熱烈討論，許多粉絲紛紛留言：「好青春」、「太期待了」、「還原度超高！」不過也有不少人認為被翻拍得好像「網路劇」，直呼：「還是原版經典」、「韓版有點尷尬感。」事實上，先前韓國公布韓版《那些年，我們一起追的女孩》的選角時，男女主角多賢與振永就曾遭粉絲質疑與「沈佳宜」、「柯景騰」的形象完全不符。有人指出多賢的電影處女作就演出女主角，擔心她無法勝任，「感覺不像是為了演技而要拍的電影選角，更像是拿了偶像名氣而拍的電影選角」。而男主角振永則是被指出有貴公子氣質，難以表現出柯景騰的性格。