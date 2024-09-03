評柯文哲現象　港媒：盼政治素人改變社會是幻想！就像奢望中樂透

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，於2日凌晨3時許被北院羈押庭宣布「無保請回」，對此，檢方也在今（3）日提出抗告，後續法庭攻防還有待法院釐清。有香港媒體評論柯文哲現象，直指柯文哲10年前以政治素人之姿步入政壇，一句「政治不難，找回良心而已」讓許多民眾對他寄予厚望。但10年後的今天，改變台灣已成南柯一夢，再度證明盼望政治素人衝破既有政治體系的框架，往往只是「理想很豐滿，現實很骨感」，就像幻想中樂透一夜暴富一樣是僥倖心理。《香港01》今日以「柯文哲跌倒：寄希望政治素人來改變社會終究是南柯一夢」為題評論柯文哲現象，報導首先指出京華城案的真相暫時未有定論，柯文哲不一定有罪。但是柯文哲以選舉補助款購置個人商辦，在政治獻金爭議中坦承自己「識人不明、用人不當」均為事實，不僅社會觀感不佳，也說明他的政治能力不盡人意。即便柯文哲尚未徹底沒戲，也難言他是經得住檢驗的政治家。回顧柯文哲當年那句「政治不難，找回良心而已」，如今儼然已是南柯一夢。報導指出，從政不能只是空談良知，與錯綜複雜的人際關係和利益打交道的政治何其複雜，良心只有以傑出的政治能力為後盾，才不至於淪為一場夢。報導認為，政治素人現象反映民眾對既有政治體系的不滿，寄望於一位局外人能夠打破現狀，替社會注入變革。以政治素人身分走紅最具代表性的就是美國前總統川普（Donald Trump），但是理想美好、現實殘酷，缺乏從政經驗的政治素人不代表就會是伸張正義的使者，幻想那些缺乏從政經驗的政治素人來改變社會與幻想明君清官是一樣的邏輯，都是對複雜人性和現實視而不見。報導進一步說明，現代社會的政治早已是高度專業和複雜的工作，而政治素人崛起則是政治娛樂化、庸俗化的縮影，不是說素人不能從政，但理應通過合適渠道一步步歷練後成為政治領袖，而非僅憑個人風格鮮明就能陡然登上高位，這與幻想一夜暴富的僥倖心理一樣，忽略了踏實政治體系改進需要實踐和經驗的積累，結果必然是大多數時候都希望落空。報導最後結論，政治素人崛起的現象正是民主政治陷入危機的徵兆，而不是化解民主政治危機的對策，人治不如法治牢靠，與其幻想缺乏從政經驗的政治素人改變社會，不如踏實改進和革新民主程序，讓真正歷經考驗的德才兼備者可以在民主監督下脫穎而出。