U18亞青／台灣美女啦啦隊太出名！日本甲子園明星隊看到目不轉睛

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▲因為看到台灣啦啦隊「莊敬高職」跟「CT Girls」的勁歌熱舞，日本隊感到不可思議。（圖／棒協提供）

▲台灣啦啦隊「莊敬高職」跟「CT Girls」的勁歌熱舞，日本隊感到不可思議。（圖／棒協提供）

2024年第十三屆U-18亞洲青棒錦標賽在9月2日至8日於台北市、新北市、桃園市3地球場開打，昨（2）日舉行開幕儀式，日本隊在這次開幕儀式上，因為看到台灣啦啦隊「莊敬高職」跟「CT Girls」的勁歌熱舞，感到不可思議，尤其不少球員都看得出神，日本隊也在開幕儀式，展現出活力的一面。U18大會在1日舉辦賽前記者會，邀請各隊總教練及球員代表出席，並邀請到中華隊CT Girls為記者會帶來開場表演，看到美女啦啦隊應援，日本媒體都嚇到，加上隔天的開幕儀式，也有莊敬高職的啦啦隊熱舞，引發日媒關注。日本隊在連續2場5局提前結束「扣倒」對手，今天以16支安打，20分大勝斯里蘭卡，5局狂得11分，浜本遥大單場3安4打點大爆發，徳丸快晴「跑出」場內全壘打，還是發「三分砲」。高山裕次郎也有2分的「場內彈」。