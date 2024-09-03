U18亞青／台灣美女啦啦隊太出名！日本甲子園明星隊看到目不轉睛

2024年第十三屆U-18亞洲青棒錦標賽在9月2日至8日於台北市、新北市、桃園市3地球場開打，昨（2）日舉行開幕儀式，日本媒體《報知體育》報導，這次日本隊在開幕前一天記者會看到台灣美女啦啦隊「露肚臍」的表演，讓他們很驚訝，並且認為「這是台灣棒球文化？」不但大篇幅報導且提到，「這在甲子園是不可能看到的光景」，而日本隊也在今天以20：1大勝斯里蘭卡，加上昨日以19:0大勝香港隊，日本高校球兒的火力驚人。
日本隊甲子園代表 德丸快晴表現亮眼
日本隊在這次開幕儀式上，因為看到台灣啦啦隊「莊敬高職」跟「CT Girls」的勁歌熱舞，感到不可思議，尤其不少球員都看得出神，日本隊也在開幕儀式，展現出活力的一面。
U18大會在1日舉辦賽前記者會，邀請各隊總教練及球員代表出席，並邀請到中華隊CT Girls為記者會帶來開場表演，看到美女啦啦隊應援，日本媒體都嚇到，加上隔天的開幕儀式，也有莊敬高職的啦啦隊熱舞，引發日媒關注。
此次日本隊由甲子園名校「日本大學第三高等學校」俗稱：「日大三」高校的小倉全由監督執掌兵符，他的親戚還是著名女明星小倉優子，執教經驗豐富。而日本隊在這這位名監督率領下，要目標拿下第六次的亞青冠軍。
日本隊在連續2場5局提前結束「扣倒」對手，今天以16支安打，20分大勝斯里蘭卡，5局狂得11分，浜本遥大單場3安4打點大爆發，徳丸快晴「跑出」場內全壘打，還是發「三分砲」。高山裕次郎也有2分的「場內彈」。
日本隊先發投手為櫻井樁稀，他投3局狂飆6次三振失1分，今朝丸裕喜、中崎琉生等中繼後援。日本隊明天將出戰菲律賓隊。
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日本隊在這次開幕儀式上，因為看到台灣啦啦隊「莊敬高職」跟「CT Girls」的勁歌熱舞，感到不可思議，尤其不少球員都看得出神，日本隊也在開幕儀式，展現出活力的一面。
U18大會在1日舉辦賽前記者會，邀請各隊總教練及球員代表出席，並邀請到中華隊CT Girls為記者會帶來開場表演，看到美女啦啦隊應援，日本媒體都嚇到，加上隔天的開幕儀式，也有莊敬高職的啦啦隊熱舞，引發日媒關注。
此次日本隊由甲子園名校「日本大學第三高等學校」俗稱：「日大三」高校的小倉全由監督執掌兵符，他的親戚還是著名女明星小倉優子，執教經驗豐富。而日本隊在這這位名監督率領下，要目標拿下第六次的亞青冠軍。
日本隊在連續2場5局提前結束「扣倒」對手，今天以16支安打，20分大勝斯里蘭卡，5局狂得11分，浜本遥大單場3安4打點大爆發，徳丸快晴「跑出」場內全壘打，還是發「三分砲」。高山裕次郎也有2分的「場內彈」。
日本隊先發投手為櫻井樁稀，他投3局狂飆6次三振失1分，今朝丸裕喜、中崎琉生等中繼後援。日本隊明天將出戰菲律賓隊。