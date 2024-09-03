李宰旭分手aespa Karina半年！疑唱情歌挽留　粉絲怒罵：別蹭了

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▲李宰旭（左）登上藝人Zico的個人歌唱綜藝，演唱了與前女友、分手相關的情歌，讓韓國媒體藉此再次將他與Karina（右）綑綁在一起大肆炒作。（圖／李宰旭、Karina IG）

▲李宰旭和Karina於在1月的米蘭時裝週結緣，一見鐘情後開始交往。（圖／轉攝自아이돌 이슈）

▲不少粉絲回顧兩人戀情時，發現李宰旭跟Karina在米蘭時舉止就相當親密。（圖／아이돌 이슈臉書）

日前來台開唱的韓國大勢女團aespa中的隊長Karina，今年三月與男演員李宰旭傳出戀情，雙方經紀公司也回應確有其事，讓許多粉絲暴怒脫粉。不過兩人戀情公開不到2個月就見光死，最終以分手收場，整段戀情比韓劇還戲劇化。事情過去將近半年，Karina已經重新出發，努力挽回粉絲，沒想到近日李宰旭反而在節目上大唱情歌，多家韓國媒體也跟著炒作，令粉絲又氣憤又傻眼。日前，演員李宰旭登上藝人Zico的個人歌唱綜藝《Zico's artist》時，演唱了Primary和Dynamic Duo的〈Johnny〉，以及朴宰正的〈Let's Say Goodbye〉。微妙的是，這兩首歌都是講述分手、前女友相關的內容，不只令許多粉絲多心李宰旭是不是還對前女友Karina念念不忘，也讓韓國媒體藉此再次將兩人綑綁在一起大肆炒作。近日每一則李宰旭的報導都被冠上了Karina做前綴，甚至有人在論壇上開始揣測兩人是否轉為地下情、李宰旭唱這種情歌是為了陰陽怪氣粉絲等離譜傳聞，讓Karina的粉絲忍不住大罵：「是想說跟Karina分手很痛苦嗎？」、「到底蹭夠了沒有？」、「就這樣還Karina前男友，根本只是她的吸血鬼。」，雖然也有李宰旭的影迷出面緩頰，表示這是韓國媒體下標題，與他本人無關，但此舉仍讓粉絲無法諒解。今年2月27日韓國媒體《Dispatch》曝光了Karina與李宰旭的戀情，指出兩人是在1月的米蘭時裝週結緣，一見鐘情後開始交往，交往還不到一個半月就公開認愛，透過經紀公司承認：「雙方在互相了解的階段。」消息公布後，身為偶像的Karina受到鋪天蓋地的謾罵，粉絲們還組織卡車去她所屬經紀公司SM娛樂，控訴Karina願為男人「自毀前程」，最終Karina提筆寫下手寫信向粉絲道歉。手寫信似乎是兩人情斷的導火線之一，沒多久兩人就以「造成粉絲的痛苦深感歉意」為由，決定分開。