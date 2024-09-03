aespa WINTER把食物拍超難吃！粉絲看寧寧照片傻眼：是同道菜嗎？

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▲aespa成員WINTER拍照技術爛到粉絲說看起來很難吃。（圖／WINTER IG）

▲NINGNING也上傳了一樣的鬆餅，看起來就好吃很多。（圖／NINGNING IG）

南韓女團aepsa近期忙於世界巡迴演唱會，上週五（8/30）、六（8/31）兩日在澳洲雪梨一連舉辦兩場演唱會後，昨（2）日又飛往另一城市墨爾本，雖然行程忙碌，但成員們利用時間觀光放鬆，像是成員WINTER、NINGNING（寧寧）就抓緊空檔相約去享用美食，然而WINTER的拍照技術竟然連粉絲都嫌棄，直言：「看起來也太難吃了吧！」WINTER於1日在IG上PO出一系列日常照片，除了背影照以外，還有幾張素顏照片，沒化妝依然清秀可愛，不過夾雜在之中的一張藍莓鬆餅照，卻讓粉絲看了都直搖頭，認為上面那一坨很像爛掉的莓果，感覺沒有很美味。而隔天另一名成員NINGNING也分享了好幾張美照，其中也有同樣的鬆餅照片，然而NINGNING拍攝的角度、色澤都和WINTER所拍攝的差很大，相較之下也看起來好吃很多，粉絲紛紛笑WINTER應該要跟NINGNING學習一下拍照技巧了。事實上WINTER把食物拍得看起來很難吃這件事，在粉絲們之中非常著名，不管是什麼食物在她的鏡頭下都無法讓人激起食慾，拍食物的技術和她的自拍技術可說是完全成反比。