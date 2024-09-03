為何賈永婕能接任台北101新董座？3原因非她不可　最新營運目標曝

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台灣知名地標「台北101」新董座賈永婕於今（3）日正式上任，她於首場記者會上透露未來經營方向與營業目標，業績力拚贏過去年。作為沒有大型企業營運經驗的黑馬出線，賈永婕認為自己有3大特質被看見，未來想為台北101加入更多科技元素，營造引領潮流的地位。台北金融大樓（台北101）於今日上午召開股東會改選董監事，第10屆董事及監察人名單出爐。下午召開董事會，確定第9屆董事長張學舜卸任，第10屆董事長職務由兆豐商銀法人代表賈永婕接任，並續聘朱麗文擔任總經理。賈永婕下午舉行上任後的首場記者會，會中談到台北101去年業績高達220億元，位居全台百貨商場第二，獲利創下歷史新高，針對未來業績目標，她表示，去年業績相當亮眼，這一切都得歸功於背後非常強大的團隊，今年力拚贏過去年。作為沒有大型企業營運經驗的黑馬出線，賈永婕表示，外界質疑她都收到了，會成為不斷向前的動力，「就做吧，沒什麼好說的」，幽默表示大家對於美女一定會有質疑，希望能運用自己獨有的特質，帶給大家耳目一新的感受。「董事長」對她而言是個遙遠的職稱，還尚未習慣，融入團隊是目前最重要的事，希望能跟大家打成一片，盼她的到來能為101加入新元素，與團隊共同激發出有別於以往的火花。她透露，接手新任董座的過程中，原以為自己是高票當選，沒想到卻是全數通過。財政部表示，主要是借重賈永婕的時尚、經營行銷等專長，並且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。賈永婕今日也提到自己的3大特質可能是她成為最大黑馬的原因，首先，總是熱情參與台灣的公共議題，且在娛樂、時尚、運動、休閒生活等領域皆具正面影響力；第二，她坦言自己不是厲害的人，但卻擅長與厲害的人做朋友，在面對問題時，能尋找各種資源解決；第三，她熱愛冒險，如今來到人生的下半場，她很願意也樂意接受到來的挑戰。另外，新生報到，賈永婕強調要先拜碼頭，首當其衝拜訪台北101大股東台灣伊藤忠公司。而她心目中的台北101有很多的可能性，她會以最開放的態度，面對新的東西，創造新的火花，最想加入科技、前衛的元素，營造台北101引領潮流的地位。