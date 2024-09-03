巴黎帕運／猛！老將程銘志僅用22分鐘直落三打趴對手　勇闖金牌戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田曉雯將在女單TT10級4強賽登場。(圖/體育署提供)

台灣桌球程銘志今（3）日在程銘志稍早先在男單TT5級8強戰亮相，面對中國好手曹寧寧，以直落三晉級，確定將獲生涯首面帕運單打獎牌，並再接再厲挺進金牌戰，也至少能追平2016年里約帕運在桌球男團鍍銀的成績。次局雙方一路糾纏到13平，程銘志頂住壓力連拿2分，取得聽牌優勢。決勝第3局，目前中華桌球代表隊在本屆帕運共累積拿下3面獎牌，是代表團主要的獎牌庫。