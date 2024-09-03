巴黎帕運／猛！老將程銘志僅用22分鐘直落三打趴對手　勇闖金牌戰

台灣桌球程銘志今（3）日在巴黎帕運男單TT5級的4強戰再下一城，碰上塞爾維亞Mitar Palikuca強敵，程銘志展現強大的宰制力，以11：3、15：13、11：7，僅花了22分鐘，就闖進金牌戰。
程銘志稍早先在男單TT5級8強戰亮相，面對中國好手曹寧寧，以直落三晉級，確定將獲生涯首面帕運單打獎牌，並再接再厲挺進金牌戰，也至少能追平2016年里約帕運在桌球男團鍍銀的成績。
45歲的程銘志寶刀未老，在四強賽碰上Mitar Palikuca，首局就給對手下馬威，僅花4分鐘，就以11：3旗開得勝。
次局雙方一路糾纏到13平，程銘志頂住壓力連拿2分，取得聽牌優勢。決勝第3局，程銘志越打越順手，僅用6分鐘就收拾對手晉級，有望挑戰中華隊在本屆帕運會的首面金牌。
女將田曉雯稍晚四強出賽
目前中華桌球代表隊在本屆帕運共累積拿下3面獎牌，是代表團主要的獎牌庫。稍晚女將田曉雯也將在19:45於女單TT10級4強賽登場，盼能追隨程銘志腳步，勇闖金牌戰。
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45歲的程銘志寶刀未老，在四強賽碰上Mitar Palikuca，首局就給對手下馬威，僅花4分鐘，就以11：3旗開得勝。
次局雙方一路糾纏到13平，程銘志頂住壓力連拿2分，取得聽牌優勢。決勝第3局，程銘志越打越順手，僅用6分鐘就收拾對手晉級，有望挑戰中華隊在本屆帕運會的首面金牌。
女將田曉雯稍晚四強出賽
目前中華桌球代表隊在本屆帕運共累積拿下3面獎牌，是代表團主要的獎牌庫。稍晚女將田曉雯也將在19:45於女單TT10級4強賽登場，盼能追隨程銘志腳步，勇闖金牌戰。
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