影／許銘傑超正女兒許維娟為歐力士開球！為台灣宣傳好吃的魯肉飯

日職歐力士猛牛隊今（3）日在主場迎戰埼玉西武獅隊，特別邀請前台灣OB球員許銘傑的女兒許維娟開球，許銘傑曾在日職拚戰多年，在日職的最後兩年期間，都在歐力士隊度過，而許維娟目前人在日本就讀大學，今天特別為宣傳台灣的豬肉跟魯肉飯等特產為歐力士隊開球，許維娟在日本很受歡迎，還是招牌中華料理店「東東」的招牌女店員，她透露，自己也會在「東東」店內煮魯肉飯，歡迎大家來品嚐。而《NOWnews今日新聞》去年在亞冠賽曾前往採訪，許維娟煮飯的樣子很有架勢。
許維娟曾跟父親歸台 又因念大學赴日
許維娟是在過去父親許銘傑赴日後出生，並且從小接受日本文化跟教育，曾在父親回到台灣效力樂天桃猿隊時，跟父親回到台灣，大學又再度赴日，父親許銘傑也全力支持。
許銘傑過去在日本埼玉西武隊是傳奇球星，他在日職生涯待了13年，包括西武、歐力士共累積出賽300場，49勝、49敗，39次中繼成功，2次救援成功，生涯早期主要以先發為主，末期以牛棚後援成為主力。
許維娟受訪時說：「今天開球很緊張，這裡一直是父親站著的地方，感覺很不可思議，雖然我投不到本壘板，但是也很開心，這樣就夠了，真的感謝大家。」
許維娟穿著「東東」的料理服圍裙，加上可愛的模樣，最後投完球，她也向全場鞠躬，並用手撫平踩過的足跡，十分有禮貌。
她表示：「我父親一直說，這裡（投手丘）就是聖地，」而她話鋒一轉，提到店內也有賣魯肉飯，「他說魯肉飯用台灣的豬肉製作很好吃，雖然店內也有賣，但是也是有用日本的豬肉，未來也希望可以用台灣的豬肉做出好吃的魯肉飯或炒飯等美味佳餚。」
許維娟是因為繼承前店主的遺志，跟好友一起經營中華料理店「東東」，並在TikTok、推特等社群爆紅，擁有15萬以上追蹤，知名度跟人氣都很高，是店內招牌女店員。
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許維娟是在過去父親許銘傑赴日後出生，並且從小接受日本文化跟教育，曾在父親回到台灣效力樂天桃猿隊時，跟父親回到台灣，大學又再度赴日，父親許銘傑也全力支持。
許銘傑過去在日本埼玉西武隊是傳奇球星，他在日職生涯待了13年，包括西武、歐力士共累積出賽300場，49勝、49敗，39次中繼成功，2次救援成功，生涯早期主要以先發為主，末期以牛棚後援成為主力。
許維娟受訪時說：「今天開球很緊張，這裡一直是父親站著的地方，感覺很不可思議，雖然我投不到本壘板，但是也很開心，這樣就夠了，真的感謝大家。」
許維娟穿著「東東」的料理服圍裙，加上可愛的模樣，最後投完球，她也向全場鞠躬，並用手撫平踩過的足跡，十分有禮貌。
她表示：「我父親一直說，這裡（投手丘）就是聖地，」而她話鋒一轉，提到店內也有賣魯肉飯，「他說魯肉飯用台灣的豬肉製作很好吃，雖然店內也有賣，但是也是有用日本的豬肉，未來也希望可以用台灣的豬肉做出好吃的魯肉飯或炒飯等美味佳餚。」
許維娟是因為繼承前店主的遺志，跟好友一起經營中華料理店「東東」，並在TikTok、推特等社群爆紅，擁有15萬以上追蹤，知名度跟人氣都很高，是店內招牌女店員。