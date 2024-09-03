影／許銘傑超正女兒許維娟為歐力士開球！為台灣宣傳好吃的魯肉飯

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▲樂天投手教練許銘傑女兒許維娟，目前在中華料理店東東打工。（圖／葉政勳攝）

▲許銘傑女兒許維娟，目前在中華料理店東東打工，店內還有許銘傑等人的球衣。（圖／葉政勳攝）

日職歐力士猛牛隊今（3）日在主場迎戰埼玉西武獅隊，特別邀請前台灣OB球員許銘傑的女兒許維娟開球，許銘傑曾在日職拚戰多年，在日職的最後兩年期間，都在歐力士隊度過，而許維娟目前人在日本就讀大學，許維娟是在過去父親許銘傑赴日後出生，並且從小接受日本文化跟教育，曾在父親回到台灣效力樂天桃猿隊時，跟父親回到台灣，大學又再度赴日，父親許銘傑也全力支持。許維娟受訪時說：「今天開球很緊張，這裡一直是父親站著的地方，感覺很不可思議，雖然我投不到本壘板，但是也很開心，這樣就夠了，真的感謝大家。」她表示：「我父親一直說，這裡（投手丘）就是聖地，」而她話鋒一轉，提到店內也有賣魯肉飯，「他說魯肉飯用台灣的豬肉製作很好吃，雖然店內也有賣，但是也是有用日本的豬肉，未來也希望可以用台灣的豬肉做出好吃的魯肉飯或炒飯等美味佳餚。」