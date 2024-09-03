陳睦衡旅外身價看漲！日職火腿學長孫易磊招手　暫不考慮中職選秀

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中華隊「二刀流」王牌陳睦衡在U18亞洲青棒錦標賽「台韓大戰」中表現驚豔，主投5.1局飆出7次三振，並投出個人生涯最快的152公里速球，成功封鎖韓國打線，助隊以1：0險勝。年僅18歲的陳睦衡，已吸引美、日職棒球探的高度關注，並在高中畢業後暫時不考慮參加中職選秀，目標是爭取旅外合約，尤其在高中學長孫易磊及國中同學徐翔聖（高橋翔聖）的影響下，讓他對旅日充滿期待。陳睦衡自進入青棒階段，在各大賽事中都有亮眼表現，連續兩年代表國家隊出征U18世界盃和U18亞青賽，成為國內外球探鎖定的對象。據了解，日職西武獅、日本火腿鬥士、讀賣巨人等多支球隊都對他表現出濃厚興趣，美職也有多支球團持續關注。陳睦衡在高中時期以投打「二刀流」身份嶄露頭角，不僅投球表現出色，打擊和守備能力也同樣極具潛力，有球探看好他以打者身份進入職棒，不過也有日職球團傾向讓他專注於投手發展。對於未來是專職打者、投手，還是繼續發展二刀流，陳睦衡表示目前仍在考慮中。至於未來發展，陳睦衡坦言，暫時不會參加中職選秀，想優先挑戰旅外機會，無論是日本還是美國都是選項。目前效力於日本火腿鬥士的穀保家商學長孫易磊，以及現效力於養樂多燕子的長安國中同學徐翔聖（高橋翔聖）不斷向他招手，讓他對旅日有一點心動，陳睦衡笑說：「他們有打電話給我，說日本很近，在二軍集訓時能夠見面，讓我有點心動。」雖然對旅日有一絲心動，但陳睦衡也坦承，日文對他來說是一大挑戰，「我對英文比較熟悉，但日文真的不會，50音都還沒學會，徐翔聖會教我日文，但覺得有點難。」他提到，未來一年時間會好好思考，如果沒有收到旅外合約，將前往國立體育大學就讀，累積更多經驗後再挑戰職棒。