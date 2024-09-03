履行諾言前往探望！賴清德慰問八二三遺族　贈送4題字感謝犧牲

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總統賴清德在八二三戰役66週年赴金門主持追思活動時，聽聞來自台南的呂陳氣阿嬤遺族每一年都會赴金門參加追悼典禮，現場特別請幕僚抄下地址，表示日後將至台南親自探望，賴清德在九三軍人節這天履行諾言，今（3）日結束嘉義行程後，前往位於台南新化的呂家，向呂陳氣阿嬤慰問致意，感謝其先夫呂松全對國家的奉獻。賴清德讚賞呂女士的堅強、獨立，在那樣的年代與環境下生活，實在不簡單，也肯定她教養有方，獨自將孩孫們養育長大，成為對國家社會有貢獻的優秀人才。賴清德說，他在九三軍人節特地前來探望呂女士，是要代表國家感謝其先生保家衛國的奉獻犧牲，並希望她能好好照顧身體，政府會努力守護國家安全，帶給人民更好的生活。此外，賴清德表示，在金門看到呂陳氣阿嬤時，他感到相當不捨，因此他在軍人節特地拜訪呂家，代表國家致上謝意，今天聽聞呂陳氣阿嬤早年處境困難、獨自扶養孩子，但她一路走來依然勇敢、堅毅、有志氣，為國家、家庭與社會努力打拚，令人十分感動。賴清德感性表示，「那個年代的媽媽都非常偉大」，並題字「偉大母親」送給呂陳氣阿嬤，感謝其先夫呂松全當年保衛國家，同時感謝呂陳氣阿嬤的犧牲奉獻。